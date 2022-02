Patria Querida analiza reflotar ley que buscar modificar la organización policial

El parlamentario mencionó que es importante reflotar el proyecto de ley, pese a que años atrás perdieron la votación y la norma quedó archivada. Considera que es el momento de volver a considerarlo por el atentado ocurrido el domingo último en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino.

Lea más: Murió Vita Aranda, una de las víctimas del tiroteo en el Ja’umina

Villarejo reflexionó en su cuenta del facebook y dijo compartir la frustración y dolor y hasta coincidir en el diagnóstico de la realidad, “pero hoy mas que nunca como sociedad debemos dar un paso, aceptar esa realidad, abrir los ojos, reaccionar e intentar cambiarla. No voy a entrar en nombres, ni coyuntura, creo que no es momento de electoralismo ni politiquería. Pero si es momento de Política, en su verdadero sentido. La Política debe dar respuesta, ejercer el poder para buscar el bien común. Servir. Es momento que de esta oscuridad, de esta crisis que ya existía y ayer se evidenció masivamente, obtengamos la fuerza compartida para cambios radicales y profundos”, indicó.

<b>Reforma de la Policía Nacional</b>

Asimismo, dijo que se necesita reformar nuestras fuerzas de seguridad, en especial la Policía Nacional. Menciona que se debe aprobar una nueva ley que proteja y promueva a los buenos policías, los dignifique y aleje del dedo politiquero. “Debemos enfrentar al narcotráfico con coraje y determinación, narcotráfico que mata, en un concierto frente a miles de personas, o en una pieza oscura al haber destruido a un joven quien cree que su propia vida no debe continuar”, indicó.

Lea más: Diputados archivan el proyecto que buscaba ascenso policial por méritos

Afirma que la narcopolítica, sin dudar, cobarde, perversa y miserable no podrán cambiar siendo tibios, o siendo grises, “no cambiaremos solo con técnicos ni solo con políticos, no cambiaremos con los mismos de siempre. Solo cambiaremos con patriotismo, honestidad y con plena consciencia de que la tarea no estará exenta de dificultades”, reflexiona.

Ratifica que es el momento de reformas radicales y profundas, de enfrentar al sistema que nos está destruyendo y menciona que nuestros hijos merecen nuestro compromiso.

Las sesiones ordinarias de ambas Cámaras del Congreso se reanudan en el mes de marzo, donde se podría plantear tratar el proyecto.