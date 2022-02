Tito Torres: “La ambulancia era muy precaria, no tenía personal preparado”

“Te queda grande el cargo” le dijo ayer Tito Torres en un tuit al presidente Mario Abdo Benítez, luego de que este declarara el martes que los casos de sicariato van a seguir. Este jueves, el futbolista hizo transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, haciendo un relato d elos hechos del domingo:

Lea más: Familia de Vita Aranda convoca a una marcha para el sábado: “Esto no puede seguir”

El futbolista Iván Torres y su esposa Cristina “Vita” Aranda estaban entre el público del “Ja’umina Fest”, un festival musical que tuvo lugar el pasado domingo en San Bernardino y que fue escenario de un atentado con trasfondo en el narcotráfico del que Aranda fue víctima colateral.

“Fuimos para pasarla bien, pasar un lindo día, cosa que sí estábamos viviendo, llegó un momento en que ella y yo queríamos entrar al baño”, relató el futbolista sobre lo ocurrido el domingo. “Entro al baño y en contados segundos escucho un alboroto, gente que grita, me dicen “Vita, Vita”, salgo desesperado sin saber qué ocurría, la gente no me dejaba ver qué ocurría”.

“No sabía qué hacer, pensaba en ella, en mis hijos, fue devastador, hasta que vino gente de la ambulancia, estaba uno de los doctores del club ahí, él nos ayudaba, llegamos a una ambulancia muy precaria que no tenía nada, no tenía personal preparado, había solo balón de oxígeno, no había un hospital cerca”, siguió su relato.

“Llegamos a Itauguá y el chofer no sabía dónde estábamos, yo pensaba en mis hijos, era una situación realmente muy triste, yo tratando de calmarme y calmarle al chofer”, agregó.

Torres afirmó también que la directora del Hospital Nacional de Itauguá “mintió al decir que (Aranda) llegó intubada” al hospital.

“Sabía que era muy difícil que Cristina viva”, dijo en otro momento.

Lea más: Hermano de Vita Aranda: “No quiero que su muerte sea en vano”

Torres dijo ser “consciente de que el narcotráfico está instalado en la política, este hecho desgraciado viene de origen narco, pero los estamentos de seguridad no hacen nada para combatirlo en serio, en vez de detenerlos los impulsan”, en referencia a los comentarios del presidente Mario Abdo Benítez.

“Señor presidente, haga lo que tenga que hacer, ejerza el poder que posee y no deje que las mafias nos ganen, merecemos un país mejor”, concluyó.

Lea más: Iván “Tito” Torres se despide de “Vita” Aranda: “Nada va a ser igual sin vos”