Lancheros de Paso de Patria esperan la apertura de frontera con Argentina

Los lancheros de Paso de Patria se encuentran ansiosos por la apertura de la frontera con Argentina para volver a trabajar. Los mismos, antes de la pandemia, llevaban y traían a las personas hasta el puerto argentino de Paso de la Patria, provincia de Corrientes o hasta Isla del Cerrito, provincia del Chaco argentino.

Lea más: Lancheros piden apertura de frontera con la Argentina

Las embarcaciones con bandera paraguaya anteriormente transportaban a treintenas de compatriotas hasta el lado argentino, teniendo en cuenta que muchos trabajan al otro lado de la frontera, otros que siguen tratamiento médico y mientras los jóvenes estudian en varias provincias argentinas.

El presidente de la Asociación de Lancheros de Paso de Patria, Erenio Centurión, indicó que están esperando con mucha expectativa la apertura de frontera para volver a trabajar.

Manifestó que al grupo de lancheros no les alcanzó el subsidio estatal durante la pandemia. “A todos les salió el subsidio, a los comerciantes, a los pescadores, pero a nosotros a los lancheros no nos alcanzó y no sabemos por qué”, se quejó el navegante.

Explicó que en la zona trabajaban ocho lanchas de transporte de pasajeros y cargas, de los cuales ahora solo quedaron tres, el resto se dedica a fabricar ladrillos en las olerías, indicó.

Don Erenio Centurión, pidió al intendente local, Antonio Gómez, a que mueva todos los resortes para conseguir la apertura de frontera, “El tiene la forma de comunicarse con las autoridades, el es nuestro representante” señaló.

En otro momento refirió que el gobernador de Ñeembucú, Luis Benítez, no les hace caso y solo trabaja para conseguir las cosas para la gente de Pilar. “El hace las cosas solo para Pilar, no piensa en nosotros, no nos apoya tanto, no nos hace caso”, disparó.

Mientras tanto el intendente de Paso de Patria, Antonio Gómez, manifestó su optimismo por la apertura del paso fronterizo, dijo que las autoridades nacionales están haciendo el esfuerzo para conseguir, pero que la traba está en el lado argentino. " Son la autoridades argentinas quienes deben de decidir abrir o no la frontera” señaló.

“Para nosotros va ser muy importante que se abra la frontera con la Argentina, tenemos muchos compatriotas que deben pasar al otro lado para su tratamiento médico” indicó.

Consideró de injusto que en otro lugares ya fueron habilitados los pasos fronterizos, mientras que las comunidades que más necesitan, aún permanece cerrado, acotó