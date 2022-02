Juicio político a Giuzzio: minuto a minuto

Siendo las 10:20 se dio inicio a la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, donde el único punto del orden del día es el juicio político contra el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. El libelo acusatorio no fue leído y el presidente Pedro Alliana indicó que todos los legisladores tienen una copia del documento.

Al presentar la acusación, el proyectista Édgar Ortiz mencionó los últimos hechos de inseguridad que enlutaron al país y que forman parte de la causal del libelo acusatorio presentado por los diputados liberales llanistas.

Ortiz aseguró que la iniciativa “no tiene nada que ver” con una interna política y que están pensando en la seguridad interna del país. “Mario Abdo Benítez tiene que hacer unos cambios, no los pequeños que hace maquillando todo. Por la seguridad de mi país, he presentado este proyecto”, sentenció.

Muchos corruptos fueron absueltos

Por su parte, Celso Kennedy (PLRA) recordó que ya presentaron dos juicios políticos contra el mandatario y también contra la fiscala general del Estado, pero “la concordia” entre los movimientos del Partido Colorado evitaron el enjuiciamiento de ambos.

En ese sentido, mencionó que entienden que se lleva a cabo este juicio solo por motivos internos de la ANR y “por ciertas denuncias”, haciendo referencia a la denuncia presentada por Giuzzio contra Horacio Cartes.

“Nosotros no nos prestamos para este juicio político, somos jueces pero no queremos ser culpables de absolver a la mayoría de los corruptos en este periodo legislativo y enviar a una sentencia a alguien que representa el menor compromiso en este Estado fallido”, resaltó y agregó que van a votar por la abstención.

“Es un oportunismo”, dice bancada de Colorado Añeteté

Así también, Hugo Ramírez (ANR, Añetete) enfatizó que es cierto que el crimen permeó todos los estamentos de la sociedad y hoy “ni siquiera saben con quiénes se toman fotos en los mítines políticos”. Expresó la postura del movimiento colorado oficialista en contra del juicio.

Indicó que el cambio del comandante de la Policía da la posibilidad de mejorar el relacionamiento entre la cabeza de la Policía Nacional y el titular del Ministerio del Interior.

De la misma manera, Roberto González (ANR, Añetete) también dijo que cree que este no es el momento para un juicio político. Consideró que es un “oportunismo” llevar a juicio a Giuzzio en este momento y dijo que solo usan el atentado para una maniobra política en contra del ministro del Interior luego de que el mismo haya presentado acusaciones “muy fuertes contra organizaciones mafiosas” y el líder de Honor Colorado.

Dijo que no busca defender a Giuzzio y que sabe que él podrá defenderse correctamente. “Porque estoy seguro de que lo va a triturar esa acusación”, manifestó. Así también, aseguró que la tasa de homicidios bajó en los últimos años y una estadística internacional reciente ubicó a Paraguay entre las naciones con las tasas más bajas de la región.

Recordó la presentación del ministro ante el Senado ayer, donde informó sobre las incautaciones de drogas, que presentan cifras mucho más elevadas en este periodo legislativo en comparación al gobierno anterior.

Jazmín Narváez (ANR, Añeteté) reiteró el rechazo de su bancada al juicio político de Giuzzio y dijo que la lucha contra el problema de la inseguridad es algo que debe seguir y el cambio del Ministro del Interior “de mostrada capacidad” no es la solución.

Bancadas opositoras también rechazan el juicio

Pastor Vera Bejarano (PLRA, Bancada C) recordó los atentados que ocurren a diario en las cercanías de Pedro Juan Caballero y cuestionó que el Estado no facilite elementos mínimos como patrulleras para las zonas sensibles de la frontera.

“Podemos nombrar tantos casos de inseguridad donde el Gobierno es directamente responsable”, manifestó pero indicó que va a votar por la abstención porque no es el momento de apoyar un juicio por simples problemas internos del partido de Gobierno. Instó al Presidente a dar respuestas claras ante la ola de inseguridad.

A su turno, el opositor Sebastián Villarejo (PPQ) coincidió en que a pesar de que el país vive una gran ola de inseguridad, el juicio solo se trata de una simple vendetta política, por lo cual no van a prestarse a “un show”.

“Acá hay una puja y en vez de sentarnos a debatir claramente el problema de la inseguridad en el Paraguay y cuáles son las soluciones que vamos a dar a la gente en la calle, estamos debatiendo cuestiones políticas. Vamos a abstenernos porque no corresponde, se bastardea una herramienta constitucional”, agregó.

Recalcó que no defienden al Gobierno. “Creemos que este Gobierno ha fracasado en la lucha contra la inseguridad, es clarísimo lo que se vive en el país. Es indudable y algo que no se puede esconder y no tiene derecho la política paraguaya a darle al pueblo una sensación de miedo todos los días”, lamentó.

Por último, dijo que la Fiscalía no puede quedarse callada e ignorar las acusaciones claras y contundentes realizadas por Giuzzio ayer ante la Comisión Permanente.

Mientras tanto, Kattya González (PEN), consultó a los proyectistas si con los anteriores cambios de Ministros se lograron cambios estructurales. Cuestionó que los impulsores de este juicio sean los mismos que se negaron a la ley de Reforma Policial, que sí iba a lograr grandes cambios en la cúpula y a largo plazo.

Indicó que no se dejarán engañar por los cartistas que aprovechan esta oportunidad para la disputa interna. La misma planteó que se debería hablar sobre soluciones reales a la problemática, más allá del cambio de un ministro. Mencionó por ejemplo la necesidad de adquisición de mayor tecnología, la reforma de la carta orgánica de la policía y de la Fuerza de Tarea Conjunta.

“Señor Mario Abdo, usted tiene una gran misión: tumbar a Cartes. Este puede ser el inicio del fin del cartismo. No permita más que se le chantajee si quiere salir de las páginas negras de la historia. Si no será como su padre, el bufón de Stroessner”, dijo la diputada liberal Celeste Amarilla.

