Diputado pide “mano dura” en Interior e insinúa que juicio a Giuzzio no correrá

“No creo, no sé, el Ejecutivo está trabajando muy fuerte. Hemos presentado, aparentemente teníamos los votos, pero después algunos empezaron a (revertir la decisión)”, dijo Ortiz este viernes en conversación con ABC Cardinal 730 AM sobre el estudio del libelo acusatorio contra Arnaldo Giuzzio, un documento que plantea su juicio político y que se estudiará este viernes desde las 10:00 en la Cámara Baja siempre y cuando haya quórum.

El legislador liberal llanista expresó que fue su bancada la que presentó el pedido de juicio político y que “después se acopló el resto”, refiriéndose principalmente al sector cartista. “Estoy convencido de que nosotros no tenemos seguridad, no tenemos nada que ver con su pelea (la de Giuzzio) con HC (…) La seguridad en el país está mal”, insistió.

En otro momento, pidió que el presidente de la República designe a alguien con “mano dura” en el Ministerio del Interior, como un excomisario o un militar.

“La discordia que había entre el comandante y el ministro era un secreto a voces. No puede ser que no exista alguien que ponga mano dura, inclusive alguien que no sea político (…) Acá algo tenemos que hacer. No digo que sea una mala persona Giuzzio, pero sí digo que es un incapaz. Y tiene una enfermedad que se llama ‘flojitivitis’: es flojo, y no ejecuta, esa es la realidad”, añadió.

El diputado concluyó dando un discurso tratando de justificar por qué, según él, el ministro del Interior no debe ser un político. “Falta mano dura, algún comisario retirado, que tenga disciplina. ¿Por qué destartalaron el Grupo Lince? Lo peor es que dicen que esto va a continuar, vamos a morir en el intento. No puede ser que Marito no tenga repuesto. Que no sea más político el ministro del Interior”, finalizó Ortiz.