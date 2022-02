Covid: consultas e internaciones se están reduciendo, afirman médicos

La disminución de pacientes con covid-19 en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) comenzó aproximadamente el miércoles de la semana pasada, explicó ayer su directora, doctora Yolanda González.

“Es una disminución de un tercio prácticamente en la cantidad de pacientes que ingresan por covid al hospital. Hablamos de las consultas, que bajaron de 300 consultas por día, a apenas 38 personas el domingo”, detalló la doctora.

“En cuanto a internación, lo mismo, en el sentido de que ahora tenemos solo el 50% de las camas de terapia, como de salas, ocupadas. Nosotros tenemos 200 camas en total; hoy (lunes) amanecieron 51 pacientes internados en sala y 47 en UTI (Unidad de Terapia Intensiva)”, añadió la directora del hospital, quien recordó que la semana pasada tenían más de 100 internados en sala o más de 100 en unidades de cuidados intensivos.

“El miércoles, jueves y viernes empezamos a ver la disminución en consultas”, indicó González. Sin embargo, advirtió que la tendencia es que continúen necesitándose camas en terapia intensiva, ya que el HNI es de referencia nacional.

Igualmente, la doctora resaltó que quienes permanecen internadas por covid-19 son personas de la tercera edad y con mucha comorbilidad. “El 80% no está vacunado”, remarcó, a la par que advirtió que a cuidados intensivos ingresan más los pacientes de 75 años y más.

Vacunas contra el covid son importantes

Así también, González saltó la importancia de las vacunas anticovid en el momento de enfrentar la enfermedad. “En enero tuvimos 605 personales contagiados y solo dos internaciones leves, pero como todo el hospital está vacunado, y hay 4.000 funcionarios, vemos que sí, las vacunas funcionan”, esto hace que sea mas leve”, puntualizó.

El área de contingencia respiratoria del Hospital de Clínicas también reportó este fin de semana un descenso en las consultas por covid, con entre 20 y 25 pacientes, cuando semanas anteriores se registraban unas 100 atenciones diarias. El coordinador de medicina interna del Servicio de Emergencias Adultos, doctor Alexis Mateos, indicó que “Hay una evidente reducción de consultas en la contingencia respiratoria, pero se mantienen aún las salas de internados con todas las camas ocupadas”.

Internados en terapia no bajaron tanto como contagios

Luego de picos de contagio de covid-19 que rozaron los siete mil por día, el domingo los casos confirmados bajaron a 2.942. Los picos de infectados se dieron el 19 de enero (6.760 confirmados) y el 20 de enero (6.770 positivos). Luego los casos confirmados se mantuvieron entre los cinco mil y los seis mil por día, hasta que el jueves 3 de febrero, con 3.740 casos confirmados, los números comenzaron a descender.

La doctora Yolanda González consideró que “es el comportamiento normal del virus”, pero también estimó que “los números reales son mayores, porque lastimosamente mucha gente ya no se hace el hisopado cuando tiene síntomas”.

En los informes diarios del Ministerio Salud Pública habían caído los infectados, pero aumentaban las internaciones. El 20 de enero había 580 internados, 124 de ellos en terapia intensiva. El domingo, los internados eran 1.141, de los cuales 216 estaban en UTI.

Ayer esas cifras en internaciones comenzaron a reducirse, aunque no mucho. Ahora hay 1.086 internados, 189 de ellos en UTI. De quienes están en terapia, 77 pacientes no están vacunados, 72 tienen las dosis completas y 40 no completaron sus esquemas de vacunación.

Números covid siguieron bajando ayer

De 10.010 muestras analizadas ayer, Salud Pública informó que se confirmaron 2.260 nuevos positivos de covid-19, la menor cifra en contagiados diarios desde el 20 de enero, cuando los casos llegaron a casi siete mil.

También se reportaron 48 fallecidos a causa de la enfermedad; dos de 40 a 59 años (1 con dosis completa, 1 no vacunado) y 46 personas de 60 años y más (10 con dosis completa, 13 con dosis incompleta y 23 no vacunados). En total ya suman 17.653 los fallecidos a causa del covid en nuestro país.

Continúa vacunación de niños de 5 años y más

Esta semana, el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) continúa la vacunación contra el covid-19 con énfasis en los niños de 5 años y más, que deben iniciar las clases presenciales este 21 de febrero. Empero, también se está inmunizando a adolescentes de 12 años y más, y a adultos de todas las edades, aplicándose tanto primeras, como segundas y terceras dosis.

Para acceder a la primera vacuna, las personas deben estar registradas en www.vacunate.gov.py. En esa misma web se encuentran los vacunatorios habilitados. Además, si se trata de menores de edad, los chicos deben ir a los puestos de inmunización con un padre o tutor y llevar la cédula de identidad de ambos, además de fotocopia del certificado de nacimiento, libreta de familia o disposición judicial. Si no se tienen esos documentos, se podrá firmar una declaración jurada en el vacunatorio.