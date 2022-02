Kattya pide a Marito cerrar la jugada del juicio a Quiñónez

González dijo que no va a rehuir a aportar y contribuir en la elaboración del libelo acusatorio. “Si tengo que trabajar domingo o de madrugada lo haré sin problemas y con convicción, pero necesitamos esa definición que además es un acto de coherencia del gobierno o si no significa que no hay honestidad política en la jugada de denuncia presentada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio”, indicó.

Manifestó que el oficialismo tiene la obligación de definirse y ser coherentes, de lo contrario tampoco merecen respeto político. “Nos importa un rábano sus intereses y sus internas, abrió una jugada y debe cerrar ¿o cree que somos estúpidos útiles para su causa?”, se preguntó la diputada.

Indicó que la denuncia de Giuzzio fue la jugada grave y delimitando claramente la falta de voluntad de la Fiscalía para investigar, y encontrar responsables, “¿y a partir de ahí qué? Nos cruzamos de brazo y le hacemos ganar al Gobierno unos puntos? No señor. Definición y coherencia. Hay diputados decentes que esperamos señales que benefician al Paraguay, no a un grupo o facción interna de la ANR que se presenta como problema y solución. ¡Basta ya de vyrorei!”, manifestó la legisladora.