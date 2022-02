Cartes encabezó lanzamiento de precandidaturas en Guairá

Durante su discurso, Cartes dijo que “no hay que responder a los ataques, a quienes hay que responder es a quienes lo hicieron presidente. Y las deudas no son con las peleas, ni con los ocasionales adversarios. Me preguntaron por el camino si le iba a contestar a fulano o a mengano y nuestras peleas, no son ellos”, expresó el expresidente haciendo alusión a las diversas denuncias públicas por corrupción hecha por el vicepresidente Hugo Velázquez.

Sostuvo su deseo de ser el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Indicó que nadie en la historia del partido (Colorado) recibió tanto en tan poco tiempo. Recordando que se afilió a la ANR en el 2009 y en el 2013 ya era presidente de la República.

En un corto discurso, Horacio Cartes también reiteró su apoyo a Santiago Peña, candidato a la presidencia del país por la chapa de Honor Colorado. Afirmó que él está más que preparado para ocupar el cargo, y es una persona a la que “no le tiembla el pulso para tomar decisiones”.

Critican a Marito, pero admiten que lo salvaron

El diputado y presidenciable Pedro Alliana cuestionó duramente el gobierno de Mario Abdo Benítez, pero admitió que lo salvaron de dos juicios políticos. “Nosotros le ayudamos para que lleguen al poder y le salvamos de dos juicios políticos, entre otras ayudas, sin exigir nada a cambio. Antes teníamos el combustible y el gas más barato de la región, el precio del pasaje, hoy están por los cielos. Existen persecuciones inmisericordes y eso no vamos a permitir”, cuestionó el diputado.

Por otro lado, indicó que, desde el Congreso, “le dimos más de 5.000 millones de dólares de crédito, no le hemos condicionado absolutamente nada, no queríamos ningún ministerio, ni binacionales por que esa fue la instrucción de nuestro líder don Horacio. Le dimos todos esos recursos para que no falte nada en los hospitales, para que continúen las obras de hospitales, asfaltados y empedrados, no hay ningún reclamo de los correligionarios que hoy están en la vereda del frente”, sostuvo.

Sobre el abrazo republicano dijo que, “no son ellos los que van a decidir si habrá o no el abrazo republican, nosotros vamos abrirle los brazos y el corazón a cada uno de los correligionarios y paraguayos que quieren mejores días para el Paraguay y nosotros vamos a dar el abrazo republicano terminada las internas para que en el 2023 siga flameando en el Palacio de los López la bandera de Bernardino Caballero”, sentenció el diputado Alliana.

El acto político se realizó en la localidad de Mbocayaty del Guairá con una importante cantidad de dirigentes del departamento, donde lanzaron oficialmente la precandidatura del actual gobernador de Guairá Juan Carlos Vera a la senaduría y la precandidatura de César Luis Sosa para la gobernación, además del concejal departamental Édgar Chávez y la hermana del ejecutivo, Helen Vera Báez, para la diputación, respectivamente.