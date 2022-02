Nepomucenos exigen ordenamiento de tránsito en el microcentro de la ciudad

Los pobladores nepomucenos exigen que la municipalidad local comience a ordenar el tránsito en el microcentro de la ciudad, en especial en las zonas donde se ubican los comercios, como ser los supermercados, donde se generan caos a raíz del desorden en el estacionamiento.

Martha Espínola, una pobladora local, dijo que el problema es que la gente ya no quiere caminar y pretende dejar su vehículo en la puerta de los negocios, que no cuentan con estacionamiento exclusivo para clientes. Hace falta que la municipalidad tenga mano dura, que los agentes de tránsito sean capacitados y que no estén para ordenar solamente el tráfico frente a un supermercado en exclusividad.

Otro problema, que es una bomba de tiempo prácticamente, es la gente que circula de contramano. Un exjuez es uno de los asiduamente circulan de contramano, señalan.

Según los datos, los agentes de Tránsito de la municipalidad no están autorizados a aplicar multa y que solamente tienen orden de concienciar a los que infringen el reglamento de tránsito. Tenemos miedo que los policías de tránsito solamente se dediquen a coimear, sostuvo.

En ese sentido, el intendente municipal Derlis Molinas (ANR-HC) dijo que en la Junta Municipal se está estudiando un proyecto de ordenanza para el ordenamiento de tránsito dentro del microcentro de la ciudad. Dijo que hay una posibilidad que se aplique estacionamiento tarifado, debido a que los empleados públicos o de los comercios estacionan por un día entero su vehículo causando problema en el tráfico. Inclusive, algunos directamente dejan sus rodados en la vereda.

Con relación a los agentes de Tránsito, el jefe comunal dijo que a ellos no se les puede exigir demasiado, porque solamente ganan 900.000 guaraníes y trabajan solamente 8 horas. En horas de la tarde no podemos controlar y muchos menos los sábados y domingos.