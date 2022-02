Sin sistema ni electricidad en Caja de Préstamos del IPS

Muchas personas estaban aguardando para ser atendidas en la Caja de Préstamos del IPS ubicada en Palma casi Colón, pero se paralizó la atención debido a que en el momento no contaban con “sistema”, es decir, no funcionaba el sistema informático para realizar las gestiones, según explicaron.

“Vine para solicitar préstamo pero ya pasaron dos horas y todavía no me atienden. Me dijeron que no hay sistema”, señaló don Laureano Valenzuela.

Por su parte, Diego Vera también lamentó que aún no lo atendieran, porque llegó desde barrio Trinidad y ya pasaron 45 minutos, pero el sistema seguía sin funcionar.

Los asegurados señalaron que no les dieron mayores explicaciones, por lo que solo les quedaba aguardar.

En un momento también se cortó la energía eléctrica; esto debido al problema que se generó en un aire acondicionado. Minutos después, el inconveniente fue solucionado, pero el sistema informático seguía sin funcionar.