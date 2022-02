Policía ignoró a un hombre que era asaltado por no pedir ayuda “con educación”

El denunciante es Cándido Brizuela y, en comunicación con ABC Color, explicó que su negocio de artesanía está ubicado en la vereda, a media cuadra de la iglesia de Luque. “Es una zona donde hay policías en cada esquina”, explicó. En un momento dado, unos delincuentes se llevaron una mesita, sillita y una bolsa con productos varios.

Ante el hurto, Brizuela divisó y pidió auxilio a los policías que estaban metros de él, pero los agentes no se movieron. “Les silbé para que vengan y agarren a los asaltantes porque se llevaban mis cosas, pero ni una pestaña movieron”, detalló la víctima.

Policía no ayudó a hombre que estaba siendo asaltado “porque no pidió ayuda con educación” 🤦🏻 pic.twitter.com/1xqomb8Sk6 — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo_) February 16, 2022

Esta situación de inacción hizo que el hombre comience a grabar el reclamo a los policías. “Yo les reclamé por qué no vinieron a auxiliarme si estábamos a metros, pero la policía se ofendió porque no pedí con educación. Inclusive uno enojó y me acusó que les traté como gallinas porque les silvé, pero esa no era mi intención”, exclamó.

Lea más: Dos ladrones asaltan una estación de servicios en Luque

Brizuela detalló que finalmente los policías se enojaron porque grabó el conflicto. “Ellos tienen que protegernos. Que te roben frente a la Policía es el colmo” relató.

El señor Brizuela expresó que es la tercera vez que ignoran el pedido de la intervención policial ante inseguridad. “Yo no sé si porque soy activista me realizan esto, pero no debería ser así”, lamentó. El ciudadano forma parte del grupo Comisión Escrache, que protestan contra la corrupción e inseguridad.

Lea más: Escrachan a RGD en el Juzgado de Luque

Jefe policial justifica inacción

Por su lado, el comisario Jorge Piñánez, jefe de la comisaría de Tercera de Luque, expresó que no existe una denuncia formal de un robo, pero los agentes reportaron lo acontecido.

Explicó que se había hurtado una mesita que el hombre utiliza para la venta de Ao Po’i y el ciudadano, al notar que su mesa no estaba, chifló a la policía, que no hizo caso.

Agregó además que el ciudadano siempre hace videos en manera de protesta. “Esta es una persona muy conocida en Luque por estar siempre en los escraches, se le dice ‘Paraguayo Alegre’ y él solo quería grabar y contar que se le perdió su mesita”, minimizó el caso.