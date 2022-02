Vecinos bloquean trabajos de reparación y exigen construcción de puente en Canindeyú

Los vecinos se mantienen firmes en no permitir una solución parche al problema que arrastran desde hace varios años. Esto ateniendo a que ya se reparó el puente de aproximadamente 25 metros con una estructura totalmente de madera, y en poco tiempo vuelve a colapsar. El paso está sobre el arroyo Mbatay.

“Hace 20 años que estamos sufriendo y somos pobladores de 50 a 60 años; necesitamos asfaltado y un puente de hormigón armado, ya no vamos a permitir un puente remendado”, afirmó Rafael Solaeche, uno de los lugareños en vigilia.

El poblador dijo que ya están en el lugar los obreros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la reparación, pero aseguró que no permitirán el inicio antes de que haya un compromiso de la construcción de un puente con infraestructura segura.

“No va a aguantar los camiones de 20 a 30 mil kilos y los trabajos serán en vano”, agregó Solaeche, al tiempo de recordar la caída al río Mbatay de un camión de gran porte, el pasado 21 de enero, cuando de milagro se salvaron los ocupantes que transportaban arena.

La versión del MOPC

Consultado sobre el caso, César Núñez, encargado de la sección puentes del MOPC, dijo que se constituirá en el lugar para dialogar con los vecinos y buscar una solución.

Señaló, sin embargo, que, independientemente del proyecto de construcción de un puente de hormigón, que con todo derecho reclama la gente, se debe reparar el existente de manera a permitir que la gente pueda pasar con vehículos livianos por el lugar.

“Entiendo el reclamo de la gente, pero no se puede dejar así de esta manera, no le sirve a nadie no poder pasar ni a pie. Además, así como escuché, existen alumnos que deben pasar para ir al colegio y ellos no pueden dar toda la vuelta porque la distancia es larga”, afirmó el funcionario estatal.

Se aguarda una reunión en las próximas horas para destrabar la medida de fuerza y firmar el compromiso de iniciar el llamado a licitación para la construcción del puente con estructura hormigonada.

