“No explicaron”, dice novio de la paciente a que pidieron que se “cubra” para ser atendida

Acosta sostuvo que quería aclarar que su novia fue atendida correctamente, pero una vez que se puso una campera, que tuvo que ir a buscar al auto, mientras seguía con la herida de la mordida sin ser tratada.

“En ese momento estábamos con el susto, sin saber si era grave o no. Fuimos con la ropa que tenía puesta”, manifestó.

Lea más: No niegan la atención médica, pero piden vestimenta con “menor exposición de piel”

El joven decidió relatar cómo se dieron los hechos en ese momento. “Al llegar al hospital, en frente, se le negó la entrada por como estaba vestida. Yo le dejé en el pórtico, le bajé del auto y me fui a estacionar. Después ya cuando me crucé con ella de nuevo, me contó que una enfermera le revisó la herida y le dijo que no puede pasar vestida así, porque tenía un top”, contó.

“Le dejaron ir sin que supiéramos cuál era la situación, porque tenía que buscar otra ropa para ponerse”, explicó.

“En el auto tenía una campera y esa se puso. Le atendieron. Pero había sido, cuando la enfermera le miró la herida, ya hizo una evaluación de que no era grave, pero eso no lo dijo, no explicó, simplemente le dijo a mi novia que se ponga otra ropa”, cuestionó.

Bruno comentó que una vez que la joven fue atendida, él pidió hablar con algún responsable del hospital, y le derivaron con la misma enfermera que atendió anteriormente a su novia. “Ella me dijo que la vestimenta es parte del reglamento del hospital, pero no explicó el fundamento de esa regla. Al día siguiente intenté hablar con el director, Óscar Merlo, pero no logré dar con él”, indicó.

Lea más: Le exigieron que esté mejor vestida para entrar a Urgencias y Salud se justifica

“Yo estoy de acuerdo con esa regla, no creo que la vestimenta que llevaba mi novia de una forma de falta al respeto, si es por bioseguridad sí, entiendo, pero no me explicaron”, dijo.

“El punto es que no nos explicaron en ese momento. Tal vez no me iban a dejar entrar, iba a estar frustrado, pero si me explicaban, iba a entender. No hubo predisposición, no le ofrecieron una bata, le dejaron nomás que vaya a buscar ella otra ropa. Tampoco explicaron sobre la gravedad de la mordida”, lamentó.

Tras la denuncia del joven, el doctor Oscar Merlo dijo que por el protocolo de vestimenta, atienden a absolutamente todos, sin distinción, pero recomiendan ir lo más cubiertos posible o facilitan una bata para los casos de urgencia.