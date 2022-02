Querellan a cirujano por muerte de Paola Gaete

La querella por homicidio culposo contra el médico Daniel Hernán Domaniczky Vargas fue presentada por Crescencio Gaete Cajes y Nelly Rodríguez de Gaete, padres de Paola Gaete Rodríguez, fallecida el 26 de enero pasado en el sanatorio privado San Sebastián de Fernando de la Mora.

La exmodelo y activista política ingresó al referido nosocomio a las 11:00 para realizarse una cirugía estética a cargo del Dr. Daniel Hernán Domaniczky, específicamente una liposucción, pero falleció a las 13:20, en plena cirugía.

La imputación presentada por el fiscal Carlos Acuña destaca que la causa de la muerte fue shock hipovolémico, causado por sangrado masivo en la zona lumbar.

“En dicha intervención no se siguieron todos los protocolos del arte médico, además el médico tratante no tenía la especialidad, experiencia ni experticia para realizar dicha cirugía, por otro aparte, no le realizó a la paciente todos los estudios de rigor pertinentes para la operación, así las cosas, la muerte se habría producido por la negligencia e impericia del citado profesional médico (...)”, afirman los abogados Blanca Agüero y Alfredo Delgado en el escrito de querella.