Salud Pública insta a prevenir el cáncer, pero no hay turnos para PAP

“A veces hay mujeres que trabajan, vienen martes y no les toca el número. La vez pasada vine a las 03:30 de la madrugada y no me tocó. Una señora vino desde las 02:30. ellos no dicen que dan diez números nomás. Solo dicen que se dan número a las 07:00 y a las 12:00. Y son por orden de llegada”, lamentó esta mañana Alejandra. Ella llegó hoy, a las 4:30 al hospital materno infantil San Pablo y recién sería atendida para someterse al estudio de Papanicolau (PAP) después del mediodía.

“Hay gente que viene con su pareja a esperar desde las 12 de la noche”, señaló igualmente Alejandra. También se queja María Núñez, quien además cuenta que ya su hermana falleció de cáncer el año pasado. “Mi hermana falleció hace un año de cáncer de útero, porque no tenía tiempo para ir a hacerse el estudio (...) Es imposible seguir el tratamiento así, porque tenés que ir a un privado. Pienso que muchas mujeres llegan por eso a la enfermedad”, señaló ella.

En el hospital materno infantil San Pablo, actualmente hay solo entre once y quince turnos por día para someterse al PAP, análisis elemental para la detección temprana del cáncer de cuello uterino. La cantidad de interesadas supera, sin embargo, las cincuenta mujeres, corroboró un equipo de ABC Tv. Además, la toma de muestras para el importante estudio sólo se realiza martes y jueves, distribuyéndose los turnos entre la mañana y la siesta.

“Cómo vamos a prevenir el cáncer uterino si es que damos once números y en los privados está G. 200 mil el estudio. No vamos a poder prevenir. La gente que trabaja no va a poder acceder a ese estudio”, planteó María Núñez.

Médicos de vacaciones y otros, con covid

El doctor Félix Brizuela, jefe del área ambulatoria del hospital, dijo que la falta de turnos es un problema coyuntural, que se da porque hay médicos de vacaciones y otros, están de reposo por covid-19. “Realmente lo que tenemos son pocos médicos actualmente, porque algunos tienen su tiempo de vacaciones, que ya se programó el año pasado, y otros que están con reposo por covid. Y nos quedan solamente dos días de la semana con atención”, puntualizó.

“Eso es muy coyuntural. Entre estos primeros días de febrero nomás. Pero los que están de vacaciones se estarían reintegrando a partir del 20 y ahí se iría regularizando. En este momento tenemos un promedio de 15 (turnos) los martes y 15 los jueves, de pacientes atendidas para su estudio de papanicolau”, añadió el médico.

Brizuela contó que la demanda para el PAP es muy alta y supera la capacidad del servicio. “Cuando estamos trabajando a pleno, tenemos casi todos los días dos médicos trabajando en el área por día y se cubren 30, 35 pacientes diariamente, de lunes a viernes, mañana y tarde (...) Y a la par se hacen procedimientos como la cauterización de lesiones pre malignas que se pueden detectar”, remarcó. Contó que también se realizan biopsias, cauterizaciones y criocauterio de lesiones.

Hay 27 médicos jubilados

La jubilación de los médicos también resiente el servicio. “En la parte de atención ginecológica tengo 8 ginecólogos jubilados y tengo dos que se van a retirar en marzo o en abril y tenemos que reponer de alguna manera. En total tengo 27 médicos jubilados, entre pediatras, clínicos y ginecólogos. Tenemos que conseguir nuevos contratos”, indicó el doctor Brizuela, a la par de afirmar que esto depende del Ministerio de Salud y del presupuesto que se tenga para nuevos contratos.