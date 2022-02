Ya hay consenso para suba del gas y mañana definirán cifra de incremento

Si bien ya hay un consenso general de que el gas subirá, los miembros de la Cámara Paraguaya de Gas se reunirán mañana viernes para definir el monto del incremento.

Para el gas convencional, el reajuste será de entre G. 500 y G. 700 el kilo. En tanto, el gas de uso vehicular estaría en la mitad de ese precio, entre G. 250 y G. 350.

Pedro Ballota explicó que es inevitable para ellos subir el precio, pues el producto se encareció demasiado.

“Es un tema que tiene que ver con el petróleo y el producto importado. Nosotros importamos de Bolivia o de Argentina, se compra a nivel de referencia internacional. Comparativamente con Argentina es mucho mejor el precio de Bolivia”, señaló Ballota.

Lea más: Ni tiempo para respirar: precio del gas será reajustado este mes

“Ajustes inmisericordes”

Comentó con preocupación que el combustible y todos los derivados del petróleo “están sufriendo ajustes inmisericordes”.

“Hace poco subieron las naftas y de vuelta quieren reajustarlas. Nadie quiere ajustar porque sabemos cómo afecta a la canasta familiar. Si hay algo que llega a todos es el gas”, lamentó el presidente de la Cámara Paraguaya de Gas.

Gobierno podría mitigar suba

Al consultársele si el gobierno puede apelar a alguna herramienta para mitigar el impacto de la suba del gas, respondió que sí podría, “pero hasta ahora no se hizo sentir; no hay nada al respecto”.

Más info: Aumentos en los precios del petróleo y el dólar impactan en inflación local

“El gobierno siempre te va a decir que no subas, pero ellos no manejan la economía ni la importación. “Eventualmente se podría mejorar el impuesto, que directamente es un 10% e indirectamente es un costo alrededor de un 13,5%. Se podría, pero yo no creo que exista esa voluntad”, dijo Pedro Ballota.

Aclaró que ni bien puedan, estarán bajando de vuelta si la situación mejora. “La política exterior tiene mucho que ver con todo esto. Siempre hay una excusa para que ajusten los valores del petróleo”, analizó.