Ni tiempo para respirar: precio del gas será reajustado este mes

Mañana se reúnen representantes del gremio de la Capagas para definir el nuevo precio del gas. Balotta no quiso hablar del monto exacto o aproximado de la variación que sufrirá el producto, dada la situación de suba internacional. Dijo que casi ya no tienen stock, por lo que el aumento se realizará este mes, porque se deben hacer nuevas importaciones, según indicó.

Esta será la primera suba del precio del gas en lo que va del año, teniendo en cuenta que en diciembre se tuvo una reducción de entre G. 300 y G. 500 por kg y entre G. 150 y G. 250 por litro.

“Es una locura lo que se está pagando y para la semana que viene se prevén subas a nivel internacional. No se puede decir un precio hoy porque no sabemos cuánto nos va a costar el producto la semana que viene. Hoy estamos pagando más de US$ 100 por la baja que habíamos dado, por suerte el dólar se está estabilizando y es otro factor preponderante en todo”, manifestó.

“En febrero se podría dar el reajuste”, sentenció Balotta.