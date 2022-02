Llanismo se alinea a postura de HC de rechazar juicio a Sandra Quiñónez

Tras varias hora de reunión del senador Blas Llano con diputados de su sector, este conversó con los medios y sostuvo que hay una postura cambiante dentro del Partido Colorado entre oficialistas (abdistas) y disidentes (cartistas) y que no se meterían en la interna.

Además, resaltó que las causales presentadas contra la fiscala general Sandra Quiñónez para destituirla por juicio político ya se presentaron seis meses atrás, quitándole importancia en ese sentido. “No existen los votos para impulsar el juicio político”, puntualizó el líder del llanismo.

Indicó que aún no accedieron al libelo acusatorio, excepto a un “borrador” que están estudiando.

Consultado acerca de si acompaña o no el juicio político, señaló: “Creo que hay que darle estabilidad a las instituciones, creo que no se puede, por las internas de un partido político, por más de que sea del partido de gobierno, cambiar de posición, porque hace seis meses, cuando estábamos en las elecciones municipales, el concepto que tenía el vicepresidente de la República de Horacio Cartes era que era el que le devolvió al Partido Colorado el gobierno y el discurso de Cartes era de alabanza hacia el vicepresidente de la República. Yo le pregunto a la ciudadanía qué pudo haber cambiado en seis meses”.

“El llanismo no existe”

Blas Llano alegó que no existe el llanismo y que todos en su grupo son “independientes” y que no son los únicos que no acompañan el juicio político a Sandra Quiñónez. “Entiendo que hoy hay otros sectores que ya no acompañan el juicio político de la Fiscala General del Estado”, dijo.

Señaló que el próximo miércoles van a tener otra reunión porque están en la búsqueda del consenso al que hoy no se llegó. Negó que hayan habido altercados durante la reunión.

“El llanismo no existe, somos un conjunto de líderes departamentales que tienen criterio propio pero si hablamos, y nuestros rostros se enrojecieron (discutieron) pero no hubo altercados. Olvídense de que vamos a tener enfrentamientos por este tema”, afirmó.

“Yo creo que no existen los votos para impulsar el juicio político, el miércoles puede haber menos votos. Particularmente no me voy a dejar guiar, ni me va a marcar la hoja de ruta el titular de un diario, ni el editorial del otro”, alegó.

Llano respondió a las preguntas de los periodistas frente a su casa, en un escenario que pretendió se vea relajado, vestido con ropa deportiva, kepi y en los primeros minutos de la entrevista, tenía en brazos a su mascota.

Esta mañana fue presentado el libelo acusatorio de 2.500 páginas contra la fiscala Sandra Quiñónez, en busca de su juicio político. Los llanistas están en la lista de los votos en contra para concretar el hecho.