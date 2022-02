Presentan libelo acusatorio contra Quiñónez y confirman que Fiscalía ignoró informes de Seprelad

Finalmente fue presentado el libelo acusatorio contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por mal desempeño de sus funciones. El diputado Sebastián Villarejo (PPQ) confirmó este lunes en el parlamento que la Seprelad había presentado a la Fiscalía General un informe de inteligencia financiera con numerosos reportes de operaciones sospechosas ya en el año 2019, pero llamativamente, la jefa del Ministerio Público no informó ni hizo nada al respecto, y solo firmó “el recibido”, del informe.

A su momento, el diputado Sebastián Villarejo soltó la bomba cuando informó que este mismo lunes le había llegado la contestación de un pedido de informe a la Seprelad en el que la institución confirma que los hechos denunciados presentados por el ministro Arnaldo Giuzzio ya habían sido comunicados a la fiscalía General del Estado ya a fines del año 2019.

“Por tanto, ¿por que no se abrió esa causa hace dos años? Esa mera confirmación es algo contundente para sumar a este libelo”, afirmó Villarejo.

No se hizo nada en dos años

Para el diputado es sustancial saber cómo en dos años no se movió un dedo en el Ministerio Público habiendo recibido ese informe tan grave, “incluso para sobreseer, pero que la Fiscalía no haya actuado es contundente y demuestra cosas”, expresó.

Añadió que “si hay un movimiento político que con tanto esfuerzo protege a una funcionaria pública, es por algo, porque si uno respeta las instituciones como mínimo Sandra Quiñónez y los movimientos que la defienden deben darse cuenta que la misma no tiene la credibilidad suficiente para continuar en el cargo”, puntualizó el diputado de Patria Querida.

Si bien diputados opositores dicen que hay votos, estos estarían muy ajustados, y se espera que sectores como el llanismo definan su postura.

“Que tenga costo electoral”

La diputada Kattya González, quien presidió la presentación del libelo acusatorio contra la jefa del Ministerio Público, pidió a la ciudadanía que tenga un “costo electoral” para los representantes que no apoyen el libelo acusatorio contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Enfatizó que los electores castiguen en las urnas a los opositores que emitan votos defendiendo intereses de los poderosos y den la espalda al pueblo. “Que no haya más impunidad electoral”, deseó.

Antes de la presentación del libelo, la parlamentaria, quien trabajó junto a sus colegas en un libelo acusatorio de 2.500 páginas para argumentar el juicio político contra Sandra Quiñónez, señaló que hay cosas que dependen de la Cámara de Diputados, como tener los votos para el libelo, otras de la Cámara de Senadores, enjuiciar y expulsar a funcionarios, pero hay otras que dependen de la ciudadanía. “Que tenga un costo electoral el voto que emitimos, que no haya más impunidad electoral, que hoy se fijen más que nunca en las carpas de la supuesta oposición, porque un opositor responsable que haya leído estas acusaciones, y que no vote, merece ser castigado en las urnas”, sostuvo Kattya González.

La diputada aseguró que en el libelo tiene mucha contundencia, pero aún así hay muchas causas que no se pudieron meter por falta de tiempo.

Procesados por salir a trabajar

Lamentó que ciudadanos desprotegidos que en pandemia iban a trabajar a hacer trámites, fueron retenidos en barreras por fiscales porque supuestamente se aglomeraban, y fueron procesados. Mientras otras causas realmente graves como delitos financieros con sumas millonarias, no fueron investigadas.

“Se realizaron donaciones multimillonarias, y no hay rendición de cuentas. La fiscala general es la responsable”, citó la diputada.

Kattya González puntualizó que quieren incluso ampliar la causal de mal desempeño de funciones a prevaricato. “Hubo abierto prevaricato, se utilizó de manera ampliada una interpretación de la ley sanitaria y con decreto en mano se acusó y se persiguió a la población paraguaya. Más de 9.000 causas eran presentadas como trofeos de guerra como logros del Ministerio Público y hasta hoy siguen persiguiendo a pesar de que ya hay pronunciamiento de un Tribunal de Sentencia que dice que eso no es delito”.

Muchos diputados “invisibles”

La diputada reconoció que los votos están ajustados y que será una votación “cabeza a cabeza”, pues hay bancadas que aún no se pronunciaron, como los llanistas, que dijeron que primero tendrán una reunión.

“Dependemos de eso en parte. Hay algunos colegas liberales no llanistas que todavía no han tomado una posición pública, y eso agrede el trabajo que se está haciendo. Hay unos cuantos suplentes que son invisibles, que casi no asistieron a las sesiones y hoy tienen que tomar una posición. Hay otros colegas trabajando en las internas con el sector de Amarilla que no dicen ni que no ni que sí. Me parece perverso que políticos no se definan públicamente”, opinó González.

Qué se necesita

Para apoyar el libelo acusatorio necesitan 20 firmas. De esa forma, se podrá forzar a la Comisión Permanente a convocar a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados y así dar pie al inicio del proceso.

Además, se necesitan 53 votos para que prospere en Cámara Baja el juicio político.