No descartan imputar a policías que se cruzaron con Lindomar durante su fuga

Imágenes del circuito cerrado del Paraná Country Club de Hernandarias muestran cómo el narco Lindomar Reges Furtado y su pareja, Gladys Aparecida Duarte, se cruzaron en su huida con dos agentes policiales que estaban en una patrullera, en el puesto de seguridad dentro del condominio.

En conversación con ABC Cardinal, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, señaló que no vio dicho vídeo y que los agentes llegaron a la vivienda allanada recién casi una hora después de la intervención de la comitiva.

No obstante, indicó que solicitarán las imágenes mencionadas y agregó que en caso de hallarse irregularidades, no descartan ampliar las imputaciones. “Tengo una duda fundada con respecto a las cuestiones vinculadas a la seguridad general de ese lugar (Paraná Country) y me voy a poner en contacto con el fiscal Marcos Rojas para que pida las informaciones correspondientes. Te aseguro que si visualizamos cualquier cuestión dudosa vamos a ampliar las imputaciones”, sostuvo.

Igualmente, afirmó que atendiendo las investigaciones previas y en el marco del operativo “Turf”, estos agentes de la Policía debían tener identificado al vehículo en el que Lindomar se fugó del Paraná Country. “Cruzarse con un vehículo que esté identificado es una cuestión más grave”, agregó.

Verificación de elementos incautados

Comentó, además, que, en el marco de la apertura de la causa penal que se dio en nuestro país sobre el caso, solicitaron a la Fiscalía brasileña la autorización para verificar los elementos incautados en los dos allanamientos realizados en nuestro país, que se ejecutaron en Ciudad del Este y el Paraná Country.

También manifestó que solicitarán al Brasil toda la información relacionado a la causa para someterla a verificación.

Acotó que que un fiscal de Río de Janeiro, abocado a la causa, vendrá a nuestro país para reunirse con representantes de las fuerzas de seguridad.

Orden de captura

Así también, señaló que hasta el momento desconocen sobre el paradero de ambos fugados. Igualmente, reveló que ya existe una orden de captura nacional -o alerta roja- respecto a ambos que fue remitida por un Juzgado, a cargo del magistrado Gustavo Amarilla, a la Policía y a la Interpol.

En ese contexto, refirió que el celular que Reges Furtado dejó tras su huida apresurada sigue sin ser desbloqueado por la Fiscalía, por lo que desconocen si hubo una llamada de advertencia al fugado sobre el operativo.

No obstante, indicó que el aparato está custodiado y se decidió apagarlo hasta lograr ingresar a su sistema, además a fin de evitar que datos se borren de forma remota. “Creemos que la información está intacta dentro del teléfono de él (Lindomar)”, declaró.

Asimismo, el agente del Ministerio Público refirió que en Brasil se cuenta con la tecnología para desbloquear el celular, por lo que indicó que en la investigación en conjunto entre ambos países se logrará obtener los datos del teléfono móvil del prófugo.