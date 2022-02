Imputan a dos guardias privados del Paraná Country Club

Los procedimientos se ejecutaron de forma simultánea en Paraguay, Brasil y otros países, en busca de los presuntos integrantes de una banda criminal que se dedica al tráfico internacional de cocaína a gran escala. Además en los procedimientos se incautaron varias evidencias como la parte conclusiva de dos años de investigación por parte de las autoridades brasileñas.

En Alto Paraná se allanaron dos locales: una empresa de blindados, en Ciudad del Este, y una lujosa mansión ubicada en el Paraná Country Club de Hernandarias. En este último lugar, supuestamente se escondía el brasileño Lindomar Reges Furtado, quien escapó presuntamente ayudado por los guardias de seguridad privada del barrio cerrado.

Lea más: Paraná Country Club: pese a guardias y a presencia policial, tiene huéspedes narcos

El fiscal de asuntos internacionales, Manuel Doldán, quien encabezó el allanamiento, explicó que llamativamente hubo una demora inusual por parte de los guardias, al momento de permitir el ingreso de la comitiva fiscal-policial.

Primero tomó la determinación de ordenar la aprehensión de los 20 guardias que estaban en sus puestos a la hora del inicio del operativo. Ya esta tarde liberó a 18 y ordenó la detención e imputación de dos de ellos, por frustración de la persecución penal.

Los guardias procesados son: Miguel Paniagua Mello y Eusebio Cáceres Benítez. Además dispuso la detención de Karl Andressa Guimaraes, residente en la vivienda, quien obstruyó el ingreso de la comitiva con un vehículo.

Lea más: Unos 20 guardias detenidos por sospecha de facilitar la fuga

De la lujosa casa se incautaron una pistola Glock, modelo 18, calibre 9 mm con dos cargadores; un subfusil marca Sig Sauer, calibre 9 mm con dos cargadores, además de municiones y documentos.

En tanto en el allanamiento de la firma Black Eagle Group S.A., ubicada en el barrio San Juan de Ciudad del Este, se requisaron documentos varios y no hubo detenidos.

¿Protección judicial?

El brasileño sindicado como miembro importante de una banda internacional de traficantes de droga, Lindomar Reges Furtado, tenía una orden judicial a su favor para que no ser detenido. En noviembre del 2020, el juez de garantías Carlos Vera lo benefició con un habeas corpus preventivo, que dispone que el mismo no sea detenido a no ser flagrado cometiendo algún ilícito.

El magistrado afirmó que pidió informe a la Interpol, a la Policía y al Ministerio Público y no había ninguna causa abierta ni orden de detención contra Furtado, por lo que concedió la protección judicial.

El juez dijo además que Furtado había señalado que la Policía lo detenía bajo cualquier pretexto, indagando sobre su situación procesal en el Brasil, con la intención de cobrar coima para no detenerlo.

-