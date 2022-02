Vecinos “linchan” a supuesto ladrón con antecedentes

Vecinos del barrio Domingo Savio de la ciudad de Fernando de la Mora detuvieron a un presunto delincuente que estaba intentando robar, por segunda vez, electrodomésticos de una vivienda. El hecho sucedió pasada la medianoche de este lunes.

El joven fue identificado como Ramón Jara, de 19 años, con cinco antecedentes de los cuales tres son por casos de hurto, robo agravado y violencia intrafamiliar, informó Lorena Aponte, periodista de ABC TV.

El detenido descendió llorando de la patrullera en la comisaría enfatizando que es adicto, pero no un delincuente. Denunció además haber sido agredido físicamente por los vecinos.

“Yo no entré a la casa de ellos, me pegaron muchísimo. Soy adicto, pero yo no hice nada. Yo pasé y vi nomás. Allí me pegaron muchísimo”, finalizó el detenido, quien fue subido a una patrulla y llevado preso a la sede de la comisaría de la zona.