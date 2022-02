Contrabando de cigarrillos financia el crimen organizado, dicen desde Brasil

Con el dinero que produce el contrabando de cigarrillos se financia el crimen organizado en la Triple Frontera, según manifestó Edson Vismona, presidente del Foro Nacional Contra la Piratería y la Ilegalidad (FNCP) y del Instituto Brasileño de Ética de la Competencia (ETCO).

Conforme indicó, el contrabando es un crimen trasnacional que afecta a todas las naciones, no solo a Brasil o Paraguay. Estas declaraciones las dio en reproche a las expresiones del viceministro de Tributación, Óscar Orué, quien días pasados señaló que el contrabando de cigarrillos a Brasil no constituye una evasión de impuestos, ya que no existen gravámenes a la exportación de cigarrillos.

“Este es un crimen trasnacional. Tenemos que ser claros con este tema, que es importante. Estamos hablando de nuestra seguridad. Sabemos que el crimen organizado está actuando en Paraguay por cuenta del financiamiento que el contrabando de cigarrillos permite”, afirmó Vismona.

Igualmente, sostuvo que es fundamental realizar una reunión entre los países de la Triple Frontera para establecer estrategias para combatir el contrabando y las organizaciones criminales.

Brasil es uno de los principales países afectados por el ingreso de cigarrillos de contrabando desde el territorio nacional. Esta práctica ilegal genera pérdidas de millones de dólares cada año. Según los medios brasileños, solo en 2020 hubo más de 10.000 millones de reales en pérdidas fiscales.

