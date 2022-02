Evacuan a paraguayos residentes en Ucrania ante tensión con Rusia

La tensión entre Rusia y Ucrania movilizó a varios países que buscan evacuar a sus connacionales, ante el riesgo de una guerra que tendría intervención de potencias como Estados Unidos y la Unión Europea.

Paraguay, a través de su Embajada en Berna, Suiza, ya logró evacuar a un compatriota, según indicó el encargado de Negocios de dicha sede diplomática, Juan Mongelós.

El diplomático también comentó que mañana retorna un paraguayo identificado como Jorge López, quien fue a Ucrania para realizar una prueba en un club de fútbol de la ciudad de Odesa. “Él ya tiene pasaje de vuelta, ya está retornando a nuestro país para reunirse con la familia”, sostuvo.

Mongelós señaló que está siendo complicada la evacuación desde Ucrania, considerando que la escasa disponibilidad de los vuelos y los precios altos de los pasajes.

Dos compatriotas no quieren salir

El encargado de Negocios también señaló que de acuerdo a los registros hay dos paraguayos que indicaron a la Embajada en Suiza que no quieren retornar a nuestro país. Detalló que ambos ya residen hace unos años en Ucrania: uno en Kiev y otro en una ciudad fronteriza con Polonia.

Según señaló, ambos paraguayos manifestaron que no requieren ni siquiera asistencia.

Con relación al futbolista Jorge Luis Rojas, ex Cerro Porteño, Olimpia y de la Selección, quien pertenece al club Metalist Kharkiv de Ucrania, indicó que aún no se comunicó con la embajada paraguaya en Suiza. “Lo del señor Jorge Rojas, estamos esperando que se contacte o algún familiar se contacte porque hasta el momento no lo tenemos registrado”, agregó.

En ese contexto, Mongelós refirió que resulta importante comunicar a las embajadas cuando uno realizará un viaje o irá al extranjero para trabajar a fin de que se pueda tener registro y lograr asistencia en caso de ser necesario.