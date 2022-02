Gobierno levanta exigencia de medidas anticovid

El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann, anunció ayer en Palacio de López que queda sin efecto el Decreto Nº 6573 que rige hasta hoy y que establecía las medidas sanitarias anticovid para el sector gastronómico, de eventos, velatorios, centros penitenciarios, escuelas y universidades, entre otros.

Informó que desde la fecha ya no se emitirán decretos sanitarios. “Hasta hoy rige el decreto que está vigente. Sigue vigente la ley de mascarillas en lugares cerrados y abiertos donde no se pueda guardar distancia. Ya no se dictarán decretos sanitarios. Ya no mandatos ni restricciones, sino vacunas”, expresó.

Huttemann recalcó que seguirá vigente la obligación del uso de las mascarillas sanitarias, ya que esta disposición fue establecida mediante la Ley N° 6699/2020. Recordó que en el Congreso Nacional se debe discutir la derogación de la normativa sobre el tapabocas obligatorio.

El jefe de Gabinete Civil también refirió que la decisión del Ejecutivo de derogar los decretos sanitarios es debido a que el contexto epidemiológico es distinto y teniendo en cuenta que “ya sabemos cómo cuidarnos”. Remarcó que insistirán con la vacunación anticovid como el “camino”.

El ministro de Salud Pública, Julio Borba, refirió que mediante la derogación de los decretos, las medidas sanitarias establecidos por como protocolos pasan a ser “recomendaciones”. Dijo que seguirá siendo obligatorio el uso de mascarillas y la presentación del carnet de vacunación anticovid para el ingreso al país.

Recomendación

Posteriormente, en contacto con radio ABC Cardinal 730 AM, la directora interina de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala, afirmó que seguirán recomendando la aplicación de las medidas sanitarias, pese a que ya no habrá exigencia al respecto. Aclaró que al levantarse la obligatoriedad vía decreto, solamente se dejan sin efecto las sanciones ante incumplimientos.

“No se trata del fin de las medidas. Las medidas sanitarias seguirán. El rol del Ministerio de Salud de normalizar aquellas medidas, de informar y recomendar siguen vigentes”, sostuvo.