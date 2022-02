Nuevo ministro de Justicia: “No tengo experiencia en organismos de seguridad”

Esta mañana juraron los nuevos ministros del Interior, Federico González, y de Justicia, Édgar Olmedo. Este último reconoció que no tiene ninguna experiencia ni formación en cuanto a seguridad.

“En cuanto a seguridad en sí, no tengo experiencia en organismos de seguridad, pero tengo la formación técnica como abogado que he ejercido la profesión en esa área. También tengo la experiencia en manejo de conflictos”, sostuvo. “Evidentemente, la experiencia vamos a seguir adquiriendo y para eso están los asesores”, agregó.

Pese a reconocer que no tiene formación en seguridad, refirió que se siente capaz para poder ejercer el cargo de titular del Ministerio de Justicia. “La voluntad está; me creo capaz, me creo idóneo”, declaró.

Olmedo fue titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) hasta el pasado 3 de febrero, cuando presentó su renuncia al cargo. Había señalado en aquella ocasión que no se apartaba para ocupar otro puesto en el Gobierno, pero que quedaba a disposición del presidente Mario Abdo Benítez.

Descomprimir cárceles y lucha contra crimen organizado

Por otra parte, habló acerca de sus objetivos al frente del Ministerio de Justicia y señaló que buscarán fortalecer los recursos humanos y la infraestructura de las penitenciarías.

En ese sentido, Olmedo indicó que “la urgencia” es descomprimir las penitenciarías y, para ello, anunció que buscarán acelerar la habilitación de la penitenciaría de Minga Guazú y la ampliación del penal de Emboscada.

Asimismo, reveló que se reunirá con la exministra de Justicia y hoy asesora de seguridad del Ejecutivo, Cecilia Pérez, para conocer la situación de las penitenciarías.

En otro momento, señaló que “el gran desafío que tenemos” es la lucha contra el crimen organizado que -indicó- “permeó” en los penales del país. Agregó que pretenden realizar un “monitoreo” de estos grupos y coordinar tareas con el Poder Judicial para evitar un reclutamiento de reos que no tienen condena.