MOPC no quiere reclamar pólizas de Royal y prefiere ayudar a Engineering

Pese a que la Dirección Nacional Contrataciones Públicas (DNCP) ratificó que hubo incumplimiento del contrato en la obra de la pasarela “ñandutí” y que la empresa Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, actuó de mala fe al suscribir adendas en condiciones más ventajosas, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sigue defendiendo a dicha contratista.

Es que la institución en vez de rescindir este contrato con la “superproveedora”, hoy suspendida justamente por las irregularidades detectadas en esta obra, pretende recepcionar el paso peatonal y pagar G. 1.420 millones más a la firma de Campos Cervera.

Si la cartera revoca el contrato, alegando las anomalías que reveló la DNCP, puede reclamar las pólizas de fiel cumplimiento, por G. 1.412 millones, y la garantía del anticipo, por G. 196 millones, cauciones que fueron emitidas por la Aseguradora Royal Seguros, vinculada al exjefe de Gabinete de Horacio Cartes, Juan Carlos López Moreira. Ambas garantías vencen este lunes 28 de febrero, y desde Obras públicas informaron que ya solicitaron la ampliación de la vigencia del contrato.

Se le consultó al director jurídico del MOPC, Blas González, por qué directamente no se rescindió el contrato de la pasarela y no se reclamó las pólizas de la obra, pues Engineering incluso ya fue sancionada por la DNCP, y respondió que el contrato ya estaba totalmente ejecutado antes de la intervención de Contrataciones.

“La obra se terminó en diciembre del 2020, el contrato estaba totalmente ejecutado, y tengo entendido que tiene acta de verificaciones previas de marzo del 2021, suscrito por el fiscal de la obra dependiente de la dirección de Obras Públicas”, expresó.

Llamativamente, González realizó esta afirmación cuando es de público conocimiento que la “superproveedora” seguía ejecutando la obra, corrigiendo incluso la criticada inclinación de la pasarela durante los primeros meses del 2021. Obras públicas informó que las obras concluyeron recién en abril del año pasado, tras la intervención de varias instituciones.

El funcionario también agregó que la DNCP ya emitió su resolución que sancionó a Engineering ya en octubre de 2021 y resolución de reconsideración en diciembre de 2021, “mucho tiempo posterior a la ejecución de la obra”.

“Es lo que te puedo decir de la parte de la dirección jurídica, ahora bien, todo se tendrá en cuenta en la recepción provisoria lo cual estará encargada por la Comisión que se conformará para ello, y así, posteriormente, en la liquidación final del contrato se harán los descuentos que corresponda, que maneja la unidad administradora del contrato”.

DNCP revisará resolución

Este diario también consultó si correspondía que el MOPC reciba obra y pague más a Engineering al titular de la DNCP, Pablo Seitz, pero este dijo que primero iba a analizar la Resolución Nº 283 que firmó el lunes último el ministro Wiens, en la que aprobó el informe de “revisión técnica” de la institución a la cuestionada obra de la pasarela “ñandutí”.

Este informe tiene fecha del 29 de diciembre del año pasado y en el mismo se recomendó recibir la pasarela que construyó la “superproveedora” Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, y desembolsar otros G. 1.214 millones más a esta empresa para “cerrar” el contrato.

La pasarela se adjudicó por G. 12.437 millones, pero su precio se incrementó a G. 14.121 millones (más de US$ 2 millones) luego de los convenios modificatorios 1 y 2, los cuáles se rubricaron para beneficiar a la contratista, porque los ítems que se agregaron al proyecto ni siquiera contaban con especificaciones técnicas.

Según el informe de la “revisión técnica”, del monto total del contrato el MOPC ya pagó G. 10.278 millones (casi 73%) a Engineering, es decir, queda un saldo “pendiente de pago” de G. 3.843 millones. Pero Obras Públicas, “basándose en un análisis y en los hallazgos”, encontró una sobrefacturación de G. 2.199 millones en la obra, que a criterio de la institución debe ser descontado del monto “pendiente de pago”, por lo que aún se debe desembolsar G. 1.214 millones a la contratista.

De acuerdo con los técnicos, la pasarela no debía costar más de US$ 500.000, pero el MOPC le terminará pagando cerca de US$ 2 millones a la “superproveedora”.

Vínculos con el poder

José Kronawetter, exdirector de Obras del MOPC, había revelado que Jorge López Moreira, cuñado del presidente Mario Abdo Benítez, participaba de reuniones junto al dueño de Engineering, Juan Andrés Campos Cervera, en el propio ministerio, para “tratar” temas referentes a la criticada pasarela “ñandutí”. De esta forma se reveló a comienzos del 2021 las conexiones de la “superproveedora” con la familia presidencial, pues la empresa comenzó a ganar importantes licitaciones con este gobierno, en varios rubros. Kronawetter hoy está siendo sumariado.