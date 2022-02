El MOPC recibe la pasarela “ñandutí” e incluso pagará más a Engineering

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) dio a conocer ayer la Resolución Nº 283 que firmó el lunes último el ministro Arnoldo Wiens, en la que aprobó el informe de “revisión técnica” de la institución a la cuestionada obra de la pasarela “ñandutí”.

El documento en cuestión fue elaborado por la arquitecta Josefina Romero, jefa de Gabinete de Wiens, y Blas González, director jurídico del MOPC. Tiene fecha del 29 de diciembre del año pasado y en el mismo se recomendó recibir la pasarela que construyó la “superproveedora” Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, y desembolsar otros G. 1.214 millones más a esta empresa para “cerrar” el contrato.

La pasarela se adjudicó por G. 12.437 millones, pero su precio se incrementó a G. 14.121 millones (más de US$ 2 millones) luego de los convenios modificatorios 1 y 2, los cuáles se rubricaron para beneficiar a la contratista, porque los ítems que se agregaron al proyecto ni siquiera contaban con especificaciones técnicas.

Según el informe de la “revisión técnica”, del monto total del contrato el MOPC ya pagó G. 10.278 millones (casi 73%) a Engineering, es decir, queda un saldo “pendiente de pago” de G. 3.843 millones. Pero Obras Públicas, “basándose en un análisis y en los hallazgos”, encontró una sobrefacturación de G. 2.199 millones en la obra, que a criterio de la institución debe ser descontado del monto “pendiente de pago”, por lo que aún se debe desembolsar G. 1.214 millones a la contratista. Según los técnicos, esta obra no debía costar más de US$ 500.000, pero el MOPC le terminará pagando cerca de US$ 2 millones a la “superproveedora”.

Esto pese a que Obras Públicas detectó que los precios de varios ítems del criticado paso fueron inflados, pero aún así seguirá realizando más desembolsos para recibir la obra, lo que Wiens ya autorizó en la mencionada resolución.

Llamativamente esta noticia fue dada a conocer cuando la atención ciudadana está enfocada en el escándalo del Ministerio del Interior, lo que sería una estrategia para que este tema pase desapercibido.

Directores no responden cuestión de fondo

Se consultó al director jurídico de la institución, Blas González, por qué se “premiará” con más pagos a la empresa que ya fue sancionada por la DNCP al confirmarse que actuó con “mala fe” en esta obra, y señaló que lo que aprobó el ministro con la Res. Nº 283 es que “se tendrá en cuenta el resultado del informe al momento de la recepción provisoria”.

Se le reiteró sobre el “saldo” que le pagarán a Engineering y dijo que la Dirección de Obras Públicas es la encargada de informar esa parte y que lo que él maneja es que se conformará la comisión para la recepción provisoria de la obra y que en “la recepción se va a hacer la verificación del estado de dicha pasarela y se tendrá en cuenta el informe técnico elaborado”.

Se insistió con la directora de Obras del MOPC, Rocío Duarte, por qué seguirán pagando a la “superproveedora” y respondió: “Estamos trabajando en ello”. Además, indicó que lo que se hará a partir de la resolución del ministro es “algo así” como recibir (o aceptar) la obra, hacer el descuento de los sobrecostos de lo que aún no se pagó a la firma y abonar lo que falta.

En la resolución de Wiens también se autorizó la remisión de los antecedentes del informe a la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Secretaría de la Función Pública, así como al Ministerio Público y a la empresa contratista, para su conocimiento y fines pertinentes.

La Contraloría también reveló varias irregularidades en la ejecución de la pasarela “ñandutí” sobre la Autopista Ñu Guasu, entre el Comité Olímpico y el Parque Ñu Guasu. La fiscalía también inició una investigación, pero todavía no hay imputados hasta la fecha.

Tenía elementos para rescindir

El 4 de diciembre del año pasado, Contrataciones Públicas se ratificó en que hubo una serie de desprolijidades en la ejecución de la pasarela “ñandutí”, que el MOPC adjudicó a dicha firma sin ninguna competencia. Concluyó que hubo incumplimiento del contrato y que la empresa actuó “de mala fe al suscribir adendas en condiciones más ventajosas”. Al existir incumplimiento, el MOPC pudo rescindir del acuerdo y reclamar la póliza vigente (del anticipo y de fiel cumplimiento del contrato), pero Wiens prefirió recepcionar la obra.

