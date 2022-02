Conflicto Rusia-Ucrania impactará en balanza comercial y mayor inflación

El analista Amílcar Ferreira se refirió a los principales impactos que podrían darse en la economía local a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania. El profesional mencionó que uno de los principales riesgos que afectan al ciudadano es la tendencia al alza de la inflación que probablemente persistirá en gran parte de este primer semestre. De hecho el precio del crudo repuntó ayer por encima de 102 dólares el barril tras los primeros ataques de Rusia en Ucrania, y a nivel local ya debaten sobre un posible nuevo ajuste de los combustibles, que será un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores.

Sin embargo, Ferreira estima que estos precios podrían ir estabilizándose en la segunda mitad del año, ya que los precios actuales no son sostenibles ni resultan convenientes para los productores de petróleo.

Además, recordó que todo ajuste del combustible tiene un efecto derrame en los demás bienes de la canasta familiar, como los costos de logísticas, fletes, etc, que encarecen los bienes y productos en distintos rubros.

Cabe mencionar que el año pasado cerramos con una inflación pico de 6,8% por encima de la meta del BCP, justamente por los incrementos en combustibles y alimentos.

El otro gran impacto, es el que se espera en la balanza comercial con Rusia, considerando que el país ruso es el segundo mayor comprador de carne vacuna de nuestro país. En el año 2021 se exportó a dicho país por valor de US$ 334 millones.

Según detalló Ferreira ante posibles sanciones financieras que se apliquen a Rusia por el conflicto actual con Ucrania, las transacciones financieras y comerciales podrían verse afectadas, por lo que Paraguay deberá optar por otros mercados para colocar la carne.

Ante esta posibilidad de cierre, Paraguay puede solicitar acelerar los trámites de apertura de Estados Unidos y así compensar la pérdida que se podría tener del mercado ruso. Según Ferreira, Paraguay tienen las condiciones y capacidad para colocar en otros mercados la sobre oferta de carne.

Genera incertidumbre

La Cámara Paraguaya de Carne (CPC) señaló que el conflicto bélico genera incertidumbre en el comercio internacional y que podría afectar la exportación de carne a Rusia. Hasta el momento, la demanda y los pagos se mantienen estables, que es de US$ 40 millones mensual.

El representante de la Cámara Paraguaya de Carne (CPC), Daniel Burt, manifestó a ABC que se observa con alerta y preocupación los sucesos relacionados con Rusia y Ucrania.

“El año pasado, se exportó a Rusia 100.000 toneladas de carne bovina aproximadamente por valor de US$ 334 millones y en lo que va del año, se envió carne por valor de US$ 40 millones al 31 de enero. En el promedio mensual, no hemos visto variación”, expresó Burt. Añadió que en este mes de febrero también se mantuvo estable la demanda.

“En el caso de que Rusia disminuya su capacidad de pago o desee disminuir los pagos, seguramente vamos a vernos obligados a ver otros mercados más convenientes”, comentó. Burt consideró que esta situación genera incertidumbre, puesto que influye en las variables de la planificación estratégica.

Rusia apunta a la autosuficiencia de carne

Por su parte, César Ross, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex), señaló que Rusia hace tiempo que dejó de importar carne porcina. Añadió que ejecutó un plan de producción local que satisfaga la demanda local y aumentó la tasa de 25% de arancel.

Precisó que el plan consistió básicamente en financiar, indirectamente a grandes conglomerados y con tasas muy bajas para optimizar la producción local y logrando la autosuficiencia de producción de pollos y está incrementando mucho la producción de ganado bovino para consumo interno.

A la par de las inversiones que apuntan a la producción autosuficiente de carne, Rusia aplicó de manera unilateral, en el caso de la carne porcina, un arancel de 25% para el ingreso de la producción extrazona.

Hay suficientes reservas para contener cotización del dólar

Por otra parte, el analista Amílcar Ferreira sostiene que no se espera mayores impactos financieros o cambios bruscos en la cotización de monedas, sobre el todo del dólar por el conflicto Rusia-Ucrania. De todos modos, añadió que tenemos suficientes reservas monetarias para recurrir en caso de necesidad o problemas de oferta de dólares. Según datos del Banco Central del Paraguay (BCP) contamos con US$ 9.659 millones en Reservas Internacionales Netas (RIN) para intervenir en el mercado de cambios en caso de necesidad.

Ayer, el tipo de cambio local saltó a G. 7.020 en el cambio efectivo y G. 7.023 en el interbancario, igualmente se observó una tendencia al alza en los demás mercados, que responde más bien a especulaciones por el conflicto bélico entre Rusia y Estados Unidos, pero según expertos esto sería momentáneo.

Según Ferreira, estas especulaciones en el tipo de cambio del dólar sobre las demás monedas serían temporales por el reciente suceso, pero que se espera se vaya normalizando para los próximos días.

Agregó que tampoco se observan otras turbulencias en el mercado de cambios, pero que en todo caso, hay condiciones para recurrir a las reservas.

Balanza va equilibrar

Según el profesional, la balanza comercial suele ser bastante equilibrada y ajustada, por lo ve muy difícil que haya una falta de dólares en el mercado que pueda presionar en un alza en la cotización de la divisa.

“Normalmente ocurre que cuando hay una merma en la exportación, también se observa un menor nivel de importación, situación que pone en cierto equilibrio la oferta y demanda de divisas”, expresó Ferreira.

El Banco Central inyectó 230 millones de dólares en el circuito financiero en el primer mes del año, con el propósito de contener la cotización del dólar, que tocó un máximo de G. 7.100 a mediados de ese mes. De acuerdo con las cifras oficiales de la banca matriz, las operaciones de desembolso fueron superiores en un 77% a las concretadas en enero de 2021 cuando las intervenciones alcanzaron US$ 130 millones.