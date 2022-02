Preocupa impacto del conflicto Rusia-Ucrania en las exportaciones de carne

El representante de la Cámara Paraguaya de Carne (CPC), Daniel Burt, manifestó a ABC que se observa con alerta y preocupación los sucesos que acontecen en el mundo, en particular, lo relacionado entre Rusia y Ucrania, que en la madrugada de hoy se registraron ataques. Teniendo en cuenta que Rusia es el segundo mayor comprador de carne bovina del Paraguay, respondió que hasta el momento la demanda y los pagos se mantienen sin variaciones.

“El año pasado, se exportó a Rusia 100.000 toneladas de carne bovina aproximadamente por valor de US$ 350 millones y en lo que va del año, se envió carne por valor de US$ 40 millones al 31 de enero. Es el promedio mensual, no hemos visto variación”, expresó Burt. Añadió que febrero también se mantuvo estable la demanda.

Aclaró que el trato comercial es entre privados, el mercado es dinámico, libre y abierto. “En el caso de que Rusia disminuya su capacidad de pago o desee disminuir los pagos, ,seguramente vamos a vernos obligados a ver otros mercados más convenientes, o lo contrario, si es que sube la demanda de carne a Rusia, seguramente comprarán más”, comentó.

Burt consideró que esta situación genera incertidumbre, término que es enemigo del comercio internacional, puesto que influye en las variables de la planificación estratégica.

Rusia apunta a la autosuficiencia de carne

César Ross, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex), señaló que Rusia hace tiempo que dejó de importar carne porcina. Añadió que ejecutó un plan de producción local que satisfaga la demanda local y aumentó la tasa de 25% de arancel.

Precisó que el plan consistió básicamente en financiar, indirectamente por el Gobierno, a tasas a grandes conglomerados y con tasas muy bajas para optimizar la producción local y logrando la autosuficiencia de producción de pollos y está incrementando mucho la producción de ganado bovino para consumo interno.

A la par de las inversiones que apuntan a la producción autosuficiente de carne, Rusia aplicó de manera unilateral, en el caso de la carne porcina, un arancel de 25% para el ingreso de la producción extrazona. “No se puede vender, es un arancel muy alto y sobre todo, en un mercado subsidiado como lo es el de Rusia”, comentó.

“Es inconcebible que todo esto se hace con la anuencia de los organismos multilaterales mundiales. El tema del arancel fue acordado con la Organización Mundial de Comercio (OMC), imagínate que Paraguay o el Mercosur pretenda poner un arancel del 25% a cualquier rubro. No nos van a dejar porque afecta los intereses de las grandes potencias”, opinó. Este aumento lo consiguieron a cambio de levantar el sistema de ventas en cuotas.