Solicitan demolición de un pabellón escolar que está por colapsar en Pedro Juan

A pesar de los cuidados de mantenimiento realizados al edificio, que fue construido por los padres en 1997, representa un peligro para la seguridad de los estudiantes, señala una de las notas remitidas a la Dirección de Infraestructura del MEC.

Señala, además, que las aulas no cuentan con suficientes ventanas, lo que dificulta la circulación de aire y que no cuenta con iluminación natural. El piso se hunde en algunos sectores comprometiendo la fundación y las paredes están con grietas. Durante las lluvias las goteras no terminan, dice.

Por ese motivo, el Comité de Riesgo había decidido clausurar el pabellón y se está poniendo en condiciones el comedor de la institución para que los niños puedan tener clases, según indicó la profesora Zuny Angélica Cabrera, directora de la institución.

Agregó que los padres recurrieron a la Municipalidad de Pedro Juan Caballero y a la Gobernación de Amambay y que como respuesta les dijeron que habría que solicitar una adenda para poder incluir en la microprogramación.

“Estamos preparando toda la documentación y esperamos que nos hagan caso antes de que ocurra alguna tragedia”, dijo la docente.