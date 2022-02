Caso Messer: fiscal reconoce incapacidad del Ministerio Público para acelerar pedido de comiso

Doldán utilizó este sábado su cuenta de Twitter para dar información sobre por qué la Fiscalía todavía no pidió el comiso de bienes del “doleiro” Darío Messer, condenado desde agosto de 2020 a 13 años y cuatro meses de cárcel por una serie de delitos económicos vinculados al lavado de dinero. El brasileño es amigo y fue socio del expresidente Horacio Cartes, quien lo considera “su hermano del alma”.

El fiscal de Asuntos Internacionales justificó la demora desde la Fiscalía en ese proceso, que ya lleva unos cuatro años. Fue en respuesta a unas declaraciones que dio ayer la titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Teresa Rojas, que dijo en conversación con ABC que el Ministerio Público aún no había pedido el comiso de los bienes de Messer, valuados en un determinado momento en unos US$ 150 millones, pero fijados en US$ 58 millones son administrados por la dependencia estatal.

“Se exige celeridad, pero en el Paraguay, por los recortes presupuestarios, el caso manejan solo 2 (dos) Fiscales, sin perjuicio de sus otras causa... en el Brasil, las Fuerzas de Tareas LJ Río esta formada por 8 (ocho) Fiscales y un enorme equipo técnico, sin otras funciones..” (sic), escribió Doldán en un hilo de Twitter, además de calificar el proceso de comiso autónomo como una cuestión “compleja”.

El fiscal explicó – al igual que lo había hecho Rojas – que los bienes de Messer en Paraguay “están asegurados, congelados legalmente (por pedido de los Fiscales paraguayos Alcaraz y Cabrera y, por pedido de los Fiscales brasileros de las FTLJ Río de Janeiro, en Carta Rogatoria, es decir, por doble via)...” (sic).

En síntesis, Doldán asegura que el proceso de comiso no puede avanzar en cuatro años por este factor: la incapacidad del Ministerio Público de designar más fiscales a tiempo completo para este caso en específico.

ACLARACIÓN... 1) Los bienes de Dario Messer, en Paraguay, están asegurados, congelados legalmente (por pedido de los Fiscales paraguayos Alcaraz y Cabrera y, por pedido de los Fiscales brasileros de las FTLJ Río de Janeiro, en Carta Rogatoria, es decir, por doble via)... — Manuel Doldan Breuer (@mdoldanb) February 26, 2022

Sin embargo, Doldán indicó que Messer renunció a todos sus bienes en el Brasil como parte del acuerdo para reducir los años de su condena, por lo que si impide el comiso “pierde el beneficio y va 200 años a la cárcel”.

El fiscal dijo además que “cree que” el inventario y avalúo de los bienes de Messer aún no fueron remitidos por la Senabico a la Fiscalía; un proceso necesario para poder pedir el comiso.

“Los bienes de Messer en Py, en su totalidad, están bajo la administración de SENABICO y, eso, hoy le dan sustento económico a la propia SENABICO... es más, la sede de la SENABICO es de Messer; después del Comiso, es probable que se queden sin sede...” (sic), escribió el fiscal.

Finalmente, Doldán manifestó que cuando termine el comiso y los bienes pasen a nombre del Estado, hay que compartirlos con Brasil “porque tienen derecho al fondo inicial detectado (robado de Brasil) y a un porcentual sobre el resto (crecimiento de bienes) por su cooperación en el caso”.

Entre los bienes administrados por la Senabico, se encuentran las empresas, Matrix Realty SA (inmobiliarias), Chai SA (agrícola ganadero), Pegasus SA, (dinero en la bolsa).