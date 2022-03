Juez rechaza impugnación solicitada por exintendente de Carapeguá

CARAPEGUÁ. El juez de Garantías de este municipio, Hilario Bustos, no dio lugar al pedido de reposición de providencia fijada al exintendente Isabelino Silva (ANR) y elevó la causa a la Cámara de Apelación de Paraguarí. El ex jefe comunal local fue acusado por el Ministerio Público por el supuesto hecho de “lesión de confianza”, pues pagó G. 75.014.048 por obras que no fueron concretadas ni concluidas en este municipio.