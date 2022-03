Jurado remueve a juez de Alto Paraná

El ministro de la Corte Suprema de Justicia César Manuel Diesel, el flamante miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), no asistió a su primera sesión de este martes 1 de marzo por encontrarse de vacaciones.

Remueven a juez

El Abog. Nelson Ojeda Quintana, juez penal de Garantías de Hernandarias, quien estaba enjuiciado en la causa N° 140/2020, fue destituido por supuesto mal desempeño de funciones en un expediente relacionado a un caso del fuero de la Niñez sobre régimen de relacionamiento y otro de restitución.

El diputado liberal Rodrigo Blanco Amarilla, quien se constituyó en el primer opinante, votó por la destitución del magistrado Ojeda Quintana. Alegó que el juez no fundamentó la medida de urgencia en el régimen de convivencia para favorecer al padre del niño, no acreditó además la urgencia del caso incurriendo con ello en falta de argumentación sobre la medida que dispuso.

El legislador también dijo que el juez enjuiciado no indicó en su resolución de qué manera con el dictamiento de la medida de urgencia benefició al interés superior del niño. Ha sido comprobado el mal desempeño de funciones, indicó.

Se adhirieron al voto de Blanco Amarilla los miembros senador liberal Fernando Silva Facetti, diputado colorado Hernán Rivas, el senador colorado Enrique Facetti, Mónica Seifart de Martínez y el presidente del Jurado Abog. Jorge Bogarín Alfonso.

El ministro de Corte Manuel de Jesús Ramírez Candia votó en minoría por el apercibimiento. Indicó que la medida de urgencia –a su criterio– no podía constituir la remoción del magistrado porque en la sentencia definitiva que emitió el juez enjuiciado le denegó la pretensión al padre, lo que demostró que no hubo criterio de parcialidad a favor del progenitor. Sí se puede detectar que hubo un defecto en la fundamentación, se utilizó un dato probatorio que no existía, ese es el hecho puntual del enjuiciamiento. “Utilizando el criterio de proporcionalidad, y considerando que el error fue la medida cautelar que se otorgó al inicio del proceso y que ni siquiera eso se materializó en la sentencia definitiva, voto por el apercibimiento”, explicó el ministro de Corte.

Absolución de camaristas

El Jurado absolvió a los camaristas, miembros del Tribunal de Apelaciones de Cordillera, Ramón Martínez Caimen y Víctor Fretes Ferreira.

Por la absolución votaron los miembros del Jurado senador liberal Fernando Silva Facetti, diputado liberal Rodrigo Blanco Amarilla, senador colorado Enrique Bacchetta, el diputado colorado Hernán Rivas y Jorge Bogarín Alfonso.

Por el apercibimiento votaron el ministro de Corte Manuel Ramírez Candia y Mónica Seifart de Martínez.

El caso Victoria Acuña

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Victoria Acuña, fue abasuelta por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados-

Acuña es muy cuestionada y tiene muchísimas denuncias en el Jurado por los permanentes casos de impunidad que concede, especialmente a los políticos, en sus investigaciones de corrupción pública.

Uno de los beneficiados por la fiscala Acuña es el miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados el senador liberal Fernando Silva Facetti, quien siendo presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) fue favorecido con la desestimación de la denuncia en su contra por una supuesta multimillonaria malversación. A pesar de esta situación, el político liberal no se aparta de cada “estudio” donde se vota para solicitar la desestimación de la denuncia o para conceder la absolución de la agente del Ministerio Público.

El caso Sanabria

Los miembros del Jurado asimismo resolvieron que en la próxima sesión del próximo martes 8 de marzo, que solicitará y analizará el expediente para ver si corresponde o no el inicio de una investigación preliminar por supuesta actuación irregular en el caso donde el juez en lo Civil y comercial de Luque Enrique Sanabria, en una causa de denuncia falsa, por conceder medidas alternativas a la prisión al exdirigente deportivo Ramón González Daher.

El caso fue muy cuestionado no solamente porque el juez Sanabria concedió la libertad ambulatoria, sino porque surgieron pruebas de que este magistrado habría tenido alguna relación comercial con González Daher. Se le atribuyó que supuestamente este juez ya hace varios años, obtuvo un préstamos del usurero luqueño.

Rechazo de denuncias

En la sesión de este martes 1 de marzo el Jurado benefició con el rechazo y archivo de investigaciones preliminares que favorecieron a los jueces Luz Marlene Ruiz Díaz, Cándida María Fleitas, María Fernanda García de Zúñiga, Dina Marchuk, Hugo Segovia Villasanti, Alicia Orrego y Sandro Ismael Vera.

Con igual medida fueron favorecidos los fiscales Analía Rodríguez, Stella Mary Cano, Juan Marcelo García de Zúñiga y Victoria Acuña.