Niños dan clases bajo árboles ante temor de derrumbe de un pabellón escolar en San Pedro

El retorno de los niños a clases este año lectivo se da en medio de las precariedades y reclamos de siempre; en la escuela San Vicente, de la comunidad de Moreira Rugua, un viejo pabellón en peligro de derrumbe obliga a los alumnos a desarrollar sus clases bajo árboles, y los padres lamentan la desidia de las autoridades en materia de educación.

“La municipalidad tenía que reparar, pero no hace, no nos hacen caso, no hay suficientes muebles, no hay acceso a internet, estamos mal y lejos de una educación de calidad para nuestros hijos”, lamentó Luciano Carísimo, padre de familia.

La obra es una de las tantas que fue licitada y adjudicada por la comuna el año pasado, pero los trabajos nunca comenzaron.

La administración del intendente Gustavo Rodríguez, colorado cartista, sigue siendo muy cuestionada y en la municipalidad reconocen las deficiencias administrativas.

Alegan que por falta de desembolso de los recursos de parte del Gobierno central no pagaron para el inicio de los trabajos.