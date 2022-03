Recaudación de la SET cayó 1,8%

El informe señala que en el segundo mes del año ingresaron G. 974.195 millones (US$ 139 millones) en efectivo y G. 46.818 millones (US$ 7 millones) en compensaciones con créditos fiscales, alcanzando un total de poco más de G. 1 billón (US$ 146 millones), que implica una variación interanual global negativa del 1,8%.

A pesar de este resultado, la recaudación acumulada de enero a febrero (efectivo más créditos fiscales) aumentó 3,3% con respecto al mismo periodo del año pasado.

“Es importante remarcar que, la economía se está volviendo a reacomodar en términos de actividades, razón por la cual se presentó un resultado global al mes de febrero de -1,8%. Sin embargo, se puede señalar que, a pesar de la situación vigente, se mantiene un crecimiento positivo en la recaudación total acumulada, lo cual representa un dato significativo para el financiamiento de los compromisos del Estado”, señala el informe de la administración fiscal.

La nota indica que con la recaudación acumulada de los primeros dos meses del año, se muestra que la contribución del impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto a la renta personal (IRP), explican en mayor medida la variación interanual positiva en términos de recaudación acumulada (efectivo más créditos fiscales).