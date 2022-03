El Covid-19 se lleva otras 14 vidas en Paraguay

El Ministerio de Salud reportó este viernes que fueron procesadas 2.331 muestras, de las cuales 360 dieron positivo al Covid-19. En total, hasta el momento son 643.342 los casos confirmados.

La enfermedad se lleva otras 14 vidas, que suman en total 18.454 desde que inició la pandemia. Entre los fallecidos, de 0 a 19 años: 1 (no estaba vacunado). De 20 a 39 años: 1 (no vacunado). De 40 a 59 años: 3 (1 dosis incompleta, 2 no vacunados). De 60 años y más: 9 (5 dosis completa, 4 dosis incompleta).

Entre los fallecidos, cinco son mujeres y nueve son hombres, de los departamentos de Guairá, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Amambay y Asunción.

Por otro lado, son 422 internados, 130 de ellos están en Unidad de Terapia Intensiva (UTI). De estos 130 en UTI; 65 no están vacunados, 43 tienen dosis completa y 22 tienen dosis incompleta.

Así también, son 912 los recuperados, sumando en total desde que inició la pandemia, 613.318.

Desde el Ministerio de Salud, instan a las personas a vacunarse contra el Covid-19, con la primera, segunda y tercera dosis.