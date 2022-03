Celeste ironiza unas disculpas

“Amarilla indicó que si una diputada nacional hace una denunciada desde su banca, amparada en la única inmunidad constitucional que es la de hablar y denunciar sin mencionar sus fuentes y si las instituciones en vez de tomar esa denuncia e investigar le sueltan la mano y dicen: Nazario Rojas no es narco, Cristina Villalba no tiene ninguna conexión, entonces ¿qué me queda?”, indicó.

Lea más: Celeste lanzó nombre de otro supuesto narcodiputado, y afectado se defiende

“Que certeza tengo yo que con la plata de Cartes, tres diputados cartistas y un funcionario cartista de la Senad y apoyado por la DEA no me vayan a ganar en todas las instancias que Cartes maneja: la Fiscalía, el Poder Judicial. Con la plata baila el mono, ¿qué me queda a mi?, si conmigo ya se ha cometido una injusticia al suspenderme. Entonces me queda pedirles disculpas porque no tengo pruebas”, declaró la legisladora.