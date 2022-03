Celeste lanzó nombre de otro supuesto narcodiputado, y afectado se defiende

Nazario Tomás Rojas Salvioni, es el nuevo nombre que surge. Según la polémica diputada, ella ya tenía datos sobre Juan Carlos Ozorio y de Erico Galeano, tiempo atrás, cuando denunció en el pleno, que había diputados que fueron financiados por el narcotráfico, para llegar a sus bancas.

Amarilla, confesó que gente de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) le llama, y le cuentan cosas para que ella denuncie.

A su criterio, el ente antidrogas no hace lo que tiene que hacer. “En ese momento no me animé a dar los nombres, pero resultó ser cierto”, sostuvo, durante una rueda de prensa.

Lea más: Fiscalía ordena detención de Juan Carlos Ozorio tras presentar renuncia a Diputados

Sin titubear, Amarilla, dijo que supuestamente, Rojas, también tendría vínculos con narcotraficantes. No quiso dar más detalles sobre el caso del colorado que representa al departamento de Cordillera.

Se mantiene con la afirmación que el 70 u 80 por ciento de los diputados, llegó a la Cámara Baja con dinero del narcotráfico, y otros gracias a coimas.

Lea más: Horacio Cartes “es nuestro nuevo Pavão”, asegura diputada Celeste Amarilla

Diputado Rojas analizará con su abogado estas declaraciones

Pese a que ambos tienen actualmente fueros por ser legisladores, podría iniciarse una batalla judicial. Ante lo expresado en público por Celeste, Nazario (cartista), calificó lo dicho como una vergüenza, y que no tiene sentido.

“Hace más de 50 años trabajo en política y lo que más cuido es la parte ética, y cuidar mi imagen, como lo hicieron mis familiares en Tobati”, remarcó.

Lea más: Diputada pide a Cartes que explique 16.800 kilos de droga que cayeron en su propiedad en el 2003

En otro momento, señaló que, Amarilla, no tiene fundamentos. “Voy a consultar con un abogado para realizar la denuncia”, concluyó.

Lea más: Hugo Velázquez afirma que relación con pastor Insfrán es solo “política”