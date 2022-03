No a la mentira y a la división, pidió nuevo arzobispo Adalberto Martínez

No a la mundanidad ni a la mentira que divide y enfrenta a la familia, reclamó Mons. Adalberto Martínez en la misa de toma de posesión como nuevo arzobispo de Asunción. Exhortó además a no cansarse de extirpar el mal de la sociedad y no dejó de recordar la guerra entre Ucrania y Rusia. El acto se desarrolla en este momento en la Catedral Metropolitana.