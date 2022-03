Ante desidia de la autoridad municipal pobladores reparan caminos rurales

Por el momento la Municipalidad local no cuenta con maquinarias viales, una había llevado a remate en G. 90.500.000 y hasta ahora no se repuso dicha retroexcavadora y otras está en desuso. Tampoco responde a los pedidos de los lugareños, que piden que se alquile maquinarias hasta tanto tengan nuevamente equipo vial, pero no reciben respuesta.

Javier Sosa, uno de los propulsores del mejoramiento del camino vecinal en Beni Loma, explicó que ante desidia total de la autoridad municipal ,que sólo justifican que las máquinas están descompuestas y que la retroexcavadorea se subastó sin dar más detalles, los vecinos de las compañías contrataron un tractor particular para arreglar caminos vecinales.

Señala que el intendente local Luciano Cañete (ANR), tal vez tiene solo la prioridad de seguir buscando cargos para sus familiares, desentendiéndose del problema social que aqueja a la comuna.

Esto sale a relucir luego de darse a conocer que su hija Noelia Romina Cañete Trinidad, fue nombrada según decreto presidencial N°Nº 6717, como oficial en el Consulado General en Formosa (Argentina) y percibirá un salario cercano a G. 24 millones.

Además, su hija la actual concejal departamental,Luz Cañete, que jamás trajo un tractor agrícola desde la Gobernación de Paraguarí, consiguió un cupo como precandidata a diputada en el movimiento Fuerza Republicana, que postula a la presidencia a Hugo Velázquez.

En la compañía Pacheco el concejal Carlos Ojeda(ANR) pagó cerca de G. 1.500.000 para la reparación del camino vecinal porque hace meses que el acceso se volvió intransitable y era una exigencia de los vecinos, quienes pidieron tener un camino de todo tiempo para poder salir con sus productos.

El concejal dijo que solicitó también al intendente las maquinarias, le dijo que no tiene la Municipalidad y tampoco se tiene recursos para poder contratar equipos viales o si los tiene debe llamar a licitación y eso lleva su tiempo.

Los vecinos ya querían una solución por lo que averiguó en cuánto le haría y mandó reparar. Agradeció también a los de Beni Loma que se organizaron para poder poner en condiciones el camino vecinal.

En la calle Tte.1° Alcides González, camino al asentamiento Nueva Esperanza los vecinos aguardan también que se repare el camino terraplenado que queda a seis cuadras de la Municipalidad local, pero que nadie se ha interesado en reparar.