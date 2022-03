Caso Morgan: agresor que lanzó copa plantea reparación del daño y dice estar “arrepentido”

Ayer, domingo, la joven Nara Ledesma denunció que un joven, identificado como René Olmedo, le lanzó una copa de vidrio durante una fiesta en la discoteca “Morgan Warehouse” de Asunción. El ataque dejó a la víctima con un corte en arteria, lo cual requirió de una sutura de 50 puntos, según compartió en redes.

En imágenes de circuito cerrado del local nocturno se observa a un joven cuando agarra un objeto de una champañera y luego lanza a otro sector de la discoteca.

Olmedo confirmó esta mañana que el hombre del vídeo y el agresor es él; además indicó que lanzó el objeto porque pensó que se trataba de una copa de plástico.

Así también, refirió que decidió agredir a la joven como respuesta a un presunto ataque que sufrió previamente con un cigarrillo electrónico.

Reparación del daño

El representante legal de Olmedo, Silvio Alegre, se presentó esta mañana ante el Ministerio Público para conocer el expediente del caso. Anunció que su cliente se pondrá a disposición de la Fiscalía y que planteará reparación del daño a la víctima como salida procesal.

“Vamos a esperar que las aguas se calmen y que el proceso sigue su curso. Y si más adelante hay posibilidad de un tipo de reparación, estamos abiertos a eso. El Código Penal tiene en cuenta la reparación de la víctima y los deseos de reconciliarse”, manifestó.

Comentó que, en caso de que Ledesma no acceda a la reparación, dejarán a disposición de lo que considere el Ministerio Público.

Asimismo, Alegre indicó que la familia del agresor ya se puso a disposición de la víctima para hacerse cargo de los gastos médicos que requiera.

René Olmedo está “arrepentido”

En otro momento, el abogo indicó que su cliente manifestó estar arrepentido de la agresión que ejecutó. “El joven está arrepentido de lo que pasó. Es un hecho en el cual no midió la consecuencia de sus actos, pero va a asumir la responsabilidad”, sostuvo.

Así también, señaló que Olmedo le indicó que no se percató que hirió a la joven Ledesma, por lo que no se puso el instante a disposición de la víctima. Además, comentó que el agresor le remarcó que desconocía que la copa era de vidrio y no de plástico.

Alegre también intentó aminorar el hecho, señalando que en el vídeo se observa al joven lanzando la copa sin intención de lesionar de gravedad. “En el vídeo se ve que lanza y no es que agarra y se tira para atrás para hacer un movimiento con muchísima fuerza”, expresó.

La fiscal de la causa Natalia Cacavelos ya solicitó la remisión de la denuncia policial, además de los vídeos del circuito cerrado del local nocturno y la declaración de los testigos. Asimismo, indicó que pretenden tomar declaración indagatoria de la joven víctima en caso de que la misma esté en condiciones.