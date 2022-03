Jurado tomará juramento a ministro Diesel y analizará si investiga a juez “amigo” de RGD

En su sesión ordinaria de este martes 8 de marzo, el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Abog. Jorge Bogarín Alfonso, tomará juramento como nuevo miembro de este estamento al ministro de la Corte Suprema de Justicia, César Manuel Diesel.

Bogarín Alfonso en su sesión del martes de la semana pasada, había solicitado a los miembros del Jurado que asisten justamente para participar del juramento del ministro Diesel, ya que todas las audiencias se realizan mayormente por la vía virtual.

El ministro Diesel debió participar de la sesión de la semana pasada, pero comunicó al pleno del Jurado que se encontraba disfrutando de sus vacaciones, planeadas con anticipación, según había justificado.

Diesel, quien es miembro natural de la Sala Constitución de la Corte, reemplaza a su colega de la máxima instancia judicial Luis María Benítez Riera (Sala Penal), quien a su vez había sido nombrado para reemplazar de forma transitoria a la fallecida ministra de la Corte Suprema Gladys Bareiro de Módica (Sala Constitucional), acontecido el 16 de agosto de 2021.

Analizarán situación de juez “amigo”

Por otro lado, por pedido del presidente del Jurado, Bogarín Alfonso, en la plenaria de este martes se analizará la situación del juez en lo civil y comercial de primera instancia de Luque, Enrique Sanabria. El Jurado estudiará si el mencionado magistrado enfrenta o no una investigación preliminar de oficio, por los cuestionamientos que recibió por su actuación en un proceso penal de denuncia falsa que le fue abierto al exdirigente Luqueño Ramón González Daher, a quien Sanabria benefició con medidas alternativas a la prisión, y le otorgó la libertad ambulatoria.

El mayor cuestionamiento al juez Sanabria, no es precisamente por haber otorgado medidas alternativas a González Daher, sino porque no se excusó de atender el proceso penal, pese a ser supuestamente, si no amigo, mínimamente su conocido, ya que presuntamente, años atrás, había tomado un préstamo del hoy condenado por usura y otros hechos.

González Daher, el 10 de diciembre de 2021, fue condenado a 15 años de prisión al ser hallado culpable de los hechos punibles de lavado de dinero, usura y denuncia falsa.