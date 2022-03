Asesinato de cocinera: detenido afirma que no conocía a su cómplice

Wilson Adán Pereira Suárez, de 32 años, fue capturado ayer cerca de su casa, en J. Augusto Saldívar. De acuerdo con la Policía, el ahora aprehendido confesó haber sido una de las dos personas que llegaron en motocicleta el 1 de marzo pasado en horas de la mañana hasta la casa de Fátima Rejala Cabrera (39) para matarla. Sin embargo, el presunto sicario niega ser quien realizó los disparos contra la cocinera del presunto narco.

“Todavía no manejamos la identidad de esta segunda persona. Según dijo, ellos no se conocen, se encontraron solo en las inmediaciones del lugar del hecho. La evidencia incautada va a ser objeto de pericia; ojalá aporte a la investigación”, sostuvo Grance en conversación este martes con radio ABC Cardinal 730 AM.

Varias visitas previas a víctima

El comisario añadió que Pereira Suárez no dio nombres de quién le contrató para ejecutar a la mujer y que solo recibió “instrucciones a seguir, además de funciones específicas a cumplir”.

El ahora detenido fue fotografiado al llegar a la casa de Rejala Cabrera, ya que la visitaron junto con su cómplice tres veces solo un día antes y dos veces el día del asesinato. Es decir, hubo al menos cuatro visitas previas y en la quinta asesinaron a la excocinera del supuesto narcotraficante prófugo.

“Podemos presumir que el escenario no era el ideal; había mucha gente en la casa. O no la encontraron. Ese mismo día en que la ejecutaron fueron más de una vez a buscarla”, precisó Grande.

Rejala Cabrera, de 39 años, fue asesinada alrededor de las 09:00 del martes pasado mientras estaba con sus familiares en su vivienda ubicada en la calle República de Colombia casi ruta Transchaco de Mariano Roque Alonso, cuando a la hora señalada más arriba llegaron los sicarios, a bordo del biciclo. Preguntaron por ella y cuando se identificó se acercó a los desconocidos.

Uno de ellos le dijo que tenía una cuenta pendiente que no pagó, pero la mujer respondió que no debía dinero a nadie. Seguidamente, uno de ellos le pidió su cédula de identidad y cuando corroboró que realmente se trataba de su objetivo sacó un arma de fuego y a sangre fría le disparó en la cabeza. La víctima murió a las 14:00 de ese día.

Por último, Grance informó que los familiares de Rejala Cabrera están con una suerte de protección aleatoria en la zona, ya que habían manifestado haberse quedado con mucho miedo tras el asesinato. “La comisaría jurisdiccional está haciendo lo que corresponde en ese sentido; no creo que (sea posible) una vigilancia continua, pero creo que sí una cobertura aleatoria. Vamos a seguir trabajando para llegar al segundo autor”, finalizó el jefe policial.