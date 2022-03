Afirman que búsqueda de paraguayo desaparecido en playa de Cancún es intensa

Se trata de Francisco Luis Alberto Talavera, de 26 años. Los datos que maneja el encargado consular de la Embajada paraguaya en México, Arnaldo Salazar, es que la denunciante, una amiga del viaje de Talavera comentó que, el ahora desaparecido, ingresó al mar a las 18:30. Un horario en que ya está encendida la bandera roja y en que se pide a los bañistas salir del agua pues ya no existen salvavidas.

Siempre según el relato que aparece en la denuncia, Salazar explicó a ABC AM 730, que, Talavera levantó los brazos como pidiendo ayuda. En medio de esa situación, otro de sus amigos logró rescatar a una mujer, pero cuando intentó ir por Francisco, ya no lo vio. El horario en que está permitido el ingreso para bañarse es de 09:00 a 17:00.

Dificultades para la búsqueda

El primer problema que se presenta es el horario en que estaba habilitado el mar, y el segundo es que no existe algún atracadero de embarcaciones, al borde de esta costa. La posibilidad que existe y no se puede descartar, es que Talavera esté en alguna isla no muy lejana de la zona de desaparición frente al Hotel Gran Oasis.

Además, la información que maneja el vocero, es que Francisco no sabía nadar.

Autoridades mexicanas buscarán hasta el jueves

De acuerdo al sistema de trabajo y rastrillaje de la policía naval, bomberos y la Secretaría de Marina (SEMAR), en dos día más culminaría la intensa búsqueda, y se dará un informe de lo que se hizo. Hasta ahora no hay novedades, sostuvo.

Por último, Salazar expresó que está en contacto con los amigos y familiares. “Me pongo en el lugar de la madre, es bastante complicado”, indicó. Lo amigos de Talavera habían dicho que supuestamente la policía local tuvo inconvenientes en el hotel tras la denuncia.

