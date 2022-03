Niegan leche a escolares para consumir en las casas, mientras no se informe a la supervisión

“A cada niño le corresponde 200ml por día, está prohibido que se lleve a la casa, porque el fin es que se consuma en la institución. Además, hay que tener en cuenta la refrigeración de la leche”, fue la respuesta que dio la directora de la Escuela Luis Caminos, Fidelina Concepción Rodríguez. Sin embargo, es sabido que la leche destinada a los niños a nivel país es de cartón con suficientes conservantes, y de fácil transporte.

El cuestionamiento de los padres es que no todos los niños aprovechan la bebida proveída por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y que es un derecho adquirido por los estudiantes el beneficiarse al 100 % de la porción que les corresponde. “Si mi hijo no puede tomar la leche sola, tiene todo el derecho de pedir y que se le entregue, y que lleve a su casa a consumir como siempre acostumbra. Pero al parecer esto no le beneficia del todo a la institución, por eso ese recelo de no querer entregar las leches a los niños”, lamentó una mamá al respecto.

Los padres manifestaron que cada niño tiene una forma peculiar de alimentarse. Algunos consumen con café batido, otros con el café que se prepara con agua, otros con cocido, y otros con chocolatada. “Cada niño es diferente. Y no todos van a querer tomar la leche sola. Y considero que por esa razón está en todo su derecho retirar la porción que le corresponde, ya que es una merienda que provee el Ministerio, y que es un derecho ya adquirido. No corresponde la actitud que quieren darnos a entender”, manifestó una madre, cuestionando la actitud de la Dirección de la Institución.

La respuesta de la directora Rodríguez es que primero trasladará la consulta a sus superiores, tanto a la Supervisión Administrativa como a la Supervisión Pedagógica para poder dar una respuesta a los padres ya que según argumentó no puede actuar sin informar a sus superiores de lo que realizará. Esta respuesta fue duramente cuestionada por los padres, ya que en muchas ocasiones se filtró información de que el sobrante de las leches era repartido entre el plantel docente, dejando de lado las necesidades de los menores de edad.