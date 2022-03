Vendedores de rifa, cuya empresa fue clausurada por la Comuna, cierran frontera en Salto

Un grupo de aproximadamente 50 funcionarios de “Rifa El Salto” extendieron una bandera en el acceso a nuestro país desde el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, impidiendo la entrada de brasileños y automovilistas connacionales que transitan de un lado a otro de la frontera. La medida de fuerza obedece al cierre de dicha empresa por orden de la Municipalidad.

La clausura de la firma, representada por la empresa Buro’s Holding SA, fue efectuada y las puertas quedaron lacradas el pasado 24 de febrero.

Según la resolución municipal N° 310/2022, la empresa fue clausurada por graves incumplimientos administrativos. Desde hace 11 meses trabaja de forma ilegal porque no pagó la habilitación a través de la patente comercial; tampoco el canon correspondiente ni el abono por responsabilidad social.

Según explicó Eduardo Alonso, secretario general de la Municipalidad, se clausuró el local por todos los incumplimientos que encontraron. Explicó que es una clausura y prohibición de operar hasta tanto se pongan al día con sus obligaciones. La empresa, además, debe abonar un alto pago por multa.

Luis Jiménez, coordinador de vendedores de la Rifa El Salto, declaró que sufren persecución por parte de la Municipalidad. “Llamativamente, fue habilitada una empresa que se dedica al mismo rubro que nosotros y que no es molestada por la Municipalidad”, dijo.

Por su parte, el intendente Héctor Morán manifestó que no existe persecución alguna a ninguna empresa en la ciudad. “Lo que todos deben saber es que aquí existe una clara falta administrativa por parte de la empresa. No pagaron sus obligaciones administrativas, no se sabe la cantidad exacta de las boletas emitidas por las cuales deberían pagar el 3%, tampoco abonaron el pago por responsabilidad social, por lo que es imposible sacar cuentas de lo que deben pagar”, indicó.

Lo que existe según los documentos es que la empresa debe por 11 meses de canon, que rondaría entre G. 70 y G. 100 millones. “El tema es muy sencillo: la empresa cumple con sus obligaciones administrativas y la municipalidad les habilita sin ningún problema”, aseguró el Morán.

La empresa Buro’s Holding SA es representada por Juan Felipe Gallo García, colombiano, que explota la Rifa el Salto.

En Coronel Oviedo, otra empresa representada por Juan Gallo, denominada Rifa de la Suerte, ya fue clausurada por la municipalidad local el 24 de octubre del 2019, según los antecedentes. Hasta el mediodía, seguía el cierre, perjudicando enormemente al comercio local.