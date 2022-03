Privados aún no fueron consultados sobre el fondo para estabilizar precio de combustibles

El empresario Blas Zapag, del emblema Copetrol, dijo que el Gobierno todavía no socializó este plan con los emblemas privados y que se enteraron del mismo a través de la prensa. “Ni nos consultaron, por lo que sabemos lo que la prensa publica al respecto. Esto se debe socializar”, expresó .

Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), indicó que aún no manejan de qué se trata y que esperan recibir información al respecto. “Todavía no sabemos de qué se trata, así que mal podríamos tener una postura sobre el fondo de estabilización. No hemos recibido ninguna explicación aún y espero que la recibamos pronto”, expresó.

El viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Haas, señaló que una rápida implementación del fondo de estabilización del precio de los combustibles dependerá del Congreso, donde se debe aprobar una ley para que se pueda aplicar esta medida que busca suavizar los precios de los carburantes.

“Esto tiene que pasar por el Parlamento, va a requerir una ley, porque se creará un fondo que queremos que sea en el formato de fideicomiso. Esperemos que en el Congreso ‘los astros se alineen’ y que se apruebe la ley para aplicarla a la situación actual y que esa herramienta quede instalada para futuros aumentos”, expresó, haciendo alusión a que los legisladores no se caracterizan precisamente por ser expeditivos a la hora de aprobar leyes en los temas que benefician a la ciudadanía.

Recursos saldrían de ISC

Asimismo, Haas señaló que los recursos para el fondo de estabilización saldrían del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que paga el sector de los combustibles, cuando los precios vuelvan a bajar.

“El fondo propiamente se cargaría de manera natural a través del Impuesto Selectivo al Consumo que paga el sector de combustibles, cuando los precios comienzan a bajar. Cuando bajen los precios, se hará que los precios al público no bajen tan rápidamente y a un ritmo menor que los precios internacionales y entonces ese diferencial irá al fondo de estabilización para usarlo cuando suban los precios”, explicó.

Asimismo, resaltó que el fondo se activará cuando el precio internacional esté elevado. “Cuando el precio va muy arriba a nivel internacional, el fondo se comienza a activar para suavizar el precio. En ningún momento se va a mantener el precio del combustible de manera artificial. Funcionará como opera el Banco Central con el dólar, que como el combustible también depende de factores externos. En este caso, lo que hace el BCP, cuando la cotización del dólar repunta, inyecta más moneda al mercado y suaviza el precio. No es que se mantenga fijo, y el fondo de estabilización del combustible funcionará de la misma manera”, indicó.

