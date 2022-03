Petropar no subirá sus precios este mes y piden “más calma” a privados

“Quiero transmitir tranquilidad, Petropar va a mantener los precios durante todo marzo. Digo esto porque al hablar constantemente de que habrá aumento ocurre lo que en economía conocemos como expectativa, por lo que los agentes económicos con estas noticias ya incorporan el remarque de precios, incluso antes de que suba el combustible. Hay que mantener la calma y no hablar todo el tiempo del aumento del combustible”, expresó el viceministro Hass.

Recordemos que Petróleos Paraguayos (Petropar) tiene solo 15% del mercado, por lo que preocupa el anuncio que realizó ayer el empresario Luis Ortega, representante del emblema Shell y Barcos y Rodados (B&R), que tiene una importante participación en el mercado de los combustibles del país. Según Ortega, sus emblemas volverán a subir entre G. 500 y G. 700 desde el fin de semana.

Lea más: Todos los emblemas privados y Petropar ya alzaron precio de los combustibles desde hoy

“Por parte nuestra, no estoy hablando por el sector, creo que este fin de semana vamos a tener un aumento. No me animo a decir, pero estaría rondando en el orden de los G. 500 y 700 por litro. Es de terror, sabemos las consecuencias que esto acarrea, con la disparada de los precios, del transporte, pero es insostenible”, aseguró.

Pero otros emblemas privados que también tienen una gran participación en el mercado como Copetrol y Petrobras, del Grupo Zapag, todavía no anunciaron modificaciones en los precios de los combustibles. “Aún no sabemos qué hacer, complicadísimo está el tema de los precios”, dijo ayer Blas Zapag, representante del grupo.

A su turno, Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), señaló que aún no sabe si nuevamente subirán los precios, pero enfatizó que preocupa el elevado precio del crudo.

Lea más: Precio del petróleo ronda registros históricos

La cotización del petróleo cerró la ayer a US$ 119,08 por barril en el caso del Brent (referencia en el mercado europeo) y el WTI (West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos y del país) cerró el día con US$ 116,25.

El domingo último, la cotización del brent incluso rozó los US$ 140 por la noche, cercano a su récord absoluto de US$ 147,50 de julio de 2008. Esto se produjo después de que el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, dijera que Washington y sus aliados debaten prohibir las importaciones energéticas desde Rusia. Hasta la fecha, las sanciones a dicho país fueron solamente las financieras.

El precio del gasoíl tipo III (común), que es el que más demanda tiene en el país, ya tuvo un aumento de G. 2.550 por litro desde febrero del año pasado. En el caso de las naftas, el incremento ya fue del 48% en un año, es decir, G. 2.880 por litro, y afecta también a un importante sector de la población.

Lea más: Gobierno creará un fondo para estabilizar el precio de los combustibles

Fondo de estabilización saldría del ISC

El viceministro Hass también informó que el Gobierno está analizando la creación de un “fondo de estabilización” para subsidiar el precio de los combustibles cuando la cotización internacional del petróleo esté elevada. Dijo que esto se debe estudiar en el Congreso y que los recursos saldrían del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que paga el sector de los combustibles, cuando los precios vuelvan a bajar. “Estamos viendo que este fondo se cree con el formato de fideicomiso”, expresó.