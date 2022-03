Alumnos de una escuela de Guarambaré estudian hacinados y deben comprar su almuerzo

Alumnos del primero, segundo y tercer grado de la Escuela 14 de Julio de la ciudad de Guarambaré tienen escolaridad extendida - estudian de 07:00 a 15:00 - y tienen que comprar su almuerzo para poder soportar la larga jornada debido a que en la municipalidad local recién el pasado lunes se aprobó el pliego de bases y condiciones de parte del Ministerio de Educación y Ciencias para el llamado a licitación para la provisión de almuerzos escolares.

Los estudiantes deben pagar 5.000 guaraníes por una pequeña porción de comida, pero muchos de los padres no pueden abonar ese monto. Algunos padres llevan comida a sus hijos y los alumnos que viven cerca de la escuela van a sus casas para alimentarse y después volver.

Los padres calificaron de denigrante la forma en que deben estudiar sus hijos, señalando que no hay suficientes sillas en la escuela y que los menores son hacinados en las salas de clases, que son pequeñas y tienen que albergar a 40 alumnos.

Algunos de los estudiantes ya no asisten con regularidad a clases, según comentaron los docentes.

“Tengo 38 alumnos y la sala es solo para unos 32 aproximadamente, pero no todos los días vienen todos, pero cuando están todos ya están hacinados y seis ya se quedan sin silla, la incomodidad es total y además tienen que pagar 5.000 guaraníes por medio plato de comida para poder aguantar hasta las 15:00″, una de las profesoras.

Los docentes indicaron que los alumnos frecuentemente se sienten mal, posiblemente por la superpoblación o falta de una adecuada alimentación.

Dos sanitarios para más de 500 alumnos

Tanto los padres como los docentes indicaron que la casa de estudios solo tiene dos baños para más de 500 alumnos que acuden a la institución de mañana y tarde. Uno de los sanitarios está clausurado porque está a punto de derrumbarse.

“Solo tenemos dos baños para nenas y misma cantidad para varones, porque uno de los sanitarios se tenía que reparar, pero nunca se hizo y está clausurado hace años, la situación es desesperante y queremos que se suspendan la escolaridad extendida hasta que se tenga las comodidades”, expresó la madre de un alumno.

Otra fuente de preocupación es la pésima instalación eléctrica del edificio. Los padres colaboraron para comprar aires acondicionados para la escuela, pero estos no pueden ser usados porque el sistema eléctrico de la institución es insuficiente.

Las ventanas de la escuela no tienen rejas y los vidrios están rotos, el patio y la vereda se encuentran sucios, el aspecto de la institución denota el total estado de abandono en que se encuentra.

Docentes trabajan afuera y sin mobiliarios

Docentes del segundo ciclo deben trabajar al aire libre porque las salas se encuentran en refacción, pero no tienen la mínima comodidad para hacerlo, tomando en cuenta que dictan sus tareas en forma virtual.

Las profesoras indicaron que están dando clases en forma virtual porque no tienen salas y advirtieron que cuando terminen los trabajos de reparación no tendrán mobiliarios para los alumnos.

También indicaron que las salas que están en refacción son muy pequeñas y que solo pueden albergar a unos 20 alumnos en simultáneo. Para cada grupo fueron matriculados más de 35 estudiantes.

Directora desmiente y supervisora no sabía nada

La directora de la escuela, Margarita Ortiz, negó que falten sillas, afirmando que la institución tiene mobiliarios guardados en un depósito a la espera de que terminen las reparaciones de las aulas.

“No nos falta sillas, nadie reclamó nada, porque tenemos en un depósito guardado para cuando se habiliten las salas que se están reparando y en cuanto al baño, se tenía que reparar y no se hizo por falta de recursos, porque se tiene que echar y volver a construir”, dijo Ortiz.

Sobre el almuerzo, indicó que los padres decidieron pagar y una vecina se encarga de proveerlo, pero nadie controla la calidad de los alimentos ni la higiene a la hora de la elaboración.

Ortiz reconoció que las salas están superpobladas y aseguró que se debe a la gran cantidad de asentamientos e invasiones de terrenos en la zona, y señaló que el Ministerio de Educación autoriza tener a hasta 40 alumnos por grado.

La supervisora pedagógica de Guarambaré, Ana Velázquez, dijo que ignoraba que los alumnos compraban su almuerzo y que las salas estaban saturadas, y ordenó a la directora a llamar a una reunión de padres y encarar los problemas.

“Yo no sabía que los chicos estaban comprando su almuerzo, pedí a la directora que organice con los padres, porque no tenemos cocina ni comedor y que las salas estaban abarrotadas, se les tiene que explicar a los responsables de los alumnos que ya no se tiene lugar, porque los espacios son reducidos”, dijo Velázqueza.

El intendente de Guarambaré, Oscar Cabrera (ANR, Partido Colorado), indicó que recién el lunes pasado el Ministerio de Educación aprobó el pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación para el almuerzo escolar y prometió que se construirá una cocina-comedor en la institución.

“14 de JUulio va a recibir el almuerzo escolar de la municipalidad, vamos a contratar una cocinera y proveeremos insumos para que se pueda abaratar los costos y llegar a cinco escuelas, además vamos a construir el comedor y la cocina, también tenemos prevista la construcción de otra aula”, afirmó el intendente Cabrera.